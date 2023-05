Che succede a Filippa Lagerback dopo l'addio di Fabio Fazio dalla Rai: Scopriamo la verità - Controcopertina

Introduzione: Dopo l’addio di Fabio Fazio e Che tempo che fa dalla Rai, molti si sono chiesti quale sarà il futuro di Filippa Lagerback, figura di spicco del programma insieme a Luciana Littizzetto. E ora, finalmente, emergono interessanti indiscrezioni sulla sua prossima avventura televisiva. Scopriamo insieme cosa attende la moglie di Daniele Bossari nei prossimi mesi.

Il saluto di Fazio e il passaggio di testimone

Nel suo saluto finale, Fabio Fazio ha voluto ringraziare la Rai per l’esperienza trascorsa a Che tempo che fa, definendo la televisione pubblica come la sua stessa televisione. Ha espresso gratitudine per i 40 anni trascorsi e per il cambiamento che la Rai ha apportato alla sua vita professionale. Con il passaggio di testimone, sorge spontanea la domanda sul futuro di Filippa Lagerback.

Le indiscrezioni sulla permanenza di Filippa a Che tempo che fa

Già in una precedente puntata di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto aveva accennato alla possibilità che Filippa Lagerback continuasse a far parte del programma. La conferma è arrivata attraverso il sito Deejay.it, che ha annunciato che Filippa continuerà a lavorare con Fazio e Littizzetto sul canale Nove. Una buona notizia per i fan della modella svedese e dei tre affiatati conduttori.

Nuova vita su Nove per Che tempo che fa

Il canale Nove diventerà la nuova casa di Che tempo che fa, accogliendo Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Questo spostamento permetterà loro di continuare la loro collaborazione e di portare avanti il programma che tanto successo ha riscosso. I fan di Vic, il programma condotto da Luciana e Filippa tutti i sabati, e di Daniele Bossari, marito di Filippa, possono tirare un sospiro di sollievo.

L’attesa per il nuovo palinsesto di Nove

Ora non ci resta che aspettare l’organizzazione del palinsesto del canale Nove per scoprire quando potremo rivedere Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback lavorare insieme. Sarà interessante capire se il programma manterrà gli alti livelli di ascolto e se il trio riuscirà a conquistare nuovi fan sulla nuova piattaforma televisiva.

Un nuovo capitolo per Filippa Lagerback e il team di Che tempo che fa

Il futuro di Filippa Lagerback dopo l’addio di Fabio Fazio dalla Rai sembra essere promettente. La sua permanenza a Che tempo che fa su Nove garantirà la continuità di una collaborazione di successo con Luciana Littizzetto e l’opportunità di conquistare nuove sfide televisive. Non vediamo l’ora di vederli in azione e di seguire il loro percorso sulla nuova piattaforma. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!