Chi è Adriana Riccio fidanzata di Flavio Insinna? Età, lavoro e figli

La fidanzata di Flavio Insinna si chiama Adriana Riccio ed è un’ex concorrente del programma da lui condotto “Affari tuoi”. Il primo incontro con la sua attuale compagna è avvenuto sul set del programma ed è stato amore a prima vista!

La fidanzata di Insinna, Adriana Riccio, è un’ex concorrente del programma da lui condotto, “Affari tuoi”. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2016 durante il game show della Rai. Lei era una concorrente che rappresentava il Veneto e ha fatto scattare in lui un colpo di fulmine, subito ricambiato. In un’intervista, Insinna ha sottolineato quanto sia importante per lui la sua Adriana: “È una donna che ti dà una forza che non so definire. Quando parte e va a trovare i suoi genitori al nord, la casa si spegne. Ma tutto si spegne davvero: il giardino diventa triste, le cose colorate che abbiamo in casa diventano cupe e buie. E quando torna tutto si illumina di nuovo. Irradia una cosa che solo lei ha, irradia una luce: Ma vorrei che un po’ del mio sorriso arrivasse a lei, non voglio essere solo la parte che prende e basta. Sono come Jack Nicholson in ‘Qualcosa è cambiato’: lei mi dà quella voglia di prendere le pillole per essere un uomo migliore”.

Curiosità

Flavio Insinna è un uomo dai molti talenti e interessi! Ecco alcuni fatti divertenti che forse molti non conoscono su di lui:

È stato un appassionato allievo di Gigi Proietti.

Nel 2022, per Rai 1, ha prestato il volto ad Antonio Maglio, il padre delle Paralimpiadi, nel film A muso duro. È stata un’occasione straordinaria per contribuire a raccontare la storia di una persona che ha dedicato la propria vita ad aiutare gli altri. È stato scelto come conduttore di Il pranzo è servito, a distanza di 28 anni dall’ultima puntata andata in onda.

Ha scritto due libri, Nemmeno con un morso nell’orecchio (2012) e La macchina della felicità (2014). Il primo racconta il suo dramma per la morte del padre. Ha un profilo Instagram con oltre 140 mila follower che amano i suoi contenuti!