Chi è Al Bano Carrisi? Età, carriera, Romina Power, Loredana Lecciso, figli e vita privata

Al Bano Carrisi è uno dei nomi più influenti della musica italiana. Una carriera lunga e appagante che lo ha visto sempre tra i protagonisti. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

L’artista di Cellino San Marco ha avuto un successo clamoroso, calcando palcoscenici importanti della musica italiana. È sempre stato legato alla sua famiglia, dividendosi tra la carriera e la famiglia. Ma cosa sappiamo di lui? Scopriamo il suo profilo artistico e familiare.

Al Bano Carrisi è un cantante, cantautore, attore e produttore italiano. È noto soprattutto per il suo lavoro negli anni Settanta e Ottanta. Carrisi ha venduto oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo. È anche un personaggio popolare su Instagram, con oltre 2 milioni di follower.

Nome: Albano Antonio Carrisi

Nome d’arte: Al Bano Carrisi

Sono nato a Cellino San Marco, una bella cittadina in provincia di Brindisi.

Sono nato il 20 maggio 1943.

Età: 79 anni

Segno zodiacale: Toro

Sono un cantautore, attore e personaggio televisivo. So cosa serve per avere successo nel mondo dello spettacolo e posso aiutarvi a realizzare i vostri sogni.

Altezza: 166 cm

Peso: 74 kg

Partner: Loredana Lecciso

Profilo Instagram ufficiale: @albano_official_

Albano Antonio Carrisi, noto semplicemente come Al Bano, è nato il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco, un paese in provincia di Brindisi. I suoi genitori, il padre Carmelo e la madre Jolanda Ottino, erano due agricoltori. Al Bano sviluppa fin da piccolo la passione per la musica e il canto, che condivide con il fratello Franco. Anche Franco ha intrapreso la carriera musicale.

All’età di 17 anni decide di lasciare gli studi magistrali presso l’Istituto di Diritto Pietro Siciliani di Lecce per trasferirsi a Milano e tentare di sfondare nel mondo della musica. È nella città meneghina che incontra diverse figure importanti della scena, attirando la loro attenzione con la sua arte e iniziando la sua carriera. Da quel momento inizia un lungo percorso musicale che gli darà grandi successi e grandi soddisfazioni.

La carriera di Al Bano Carrisi è iniziata con grande successo quando ha fatto coppia con Romina Power.

Al Bano si trasferisce a Milano all’età di 17 anni e, mentre lavora nel ristorante Il dollaro, riesce ad attirare l’attenzione di molti addetti ai lavori. Alla fine degli anni Sessanta intraprende una carriera divisa tra musica e cinema. Uno dei suoi maggiori successi è il film Nel sole, prodotto dietro l’omonimo successo musicale. Un lavoro durante il quale conosce la cantante americana Romina Power.

La storia d’amore tra Al Bano e Romina è sfociata in un bellissimo e fruttuoso sodalizio artistico che ha catturato l’immaginazione di milioni di italiani. Il duo ha fondato una casa discografica chiamata Libra nel 1974 e nel corso degli anni ha pubblicato molte canzoni che sono diventate dei classici senza tempo.

La proficua e soddisfacente carriera di Al Bano è durata oltre vent’anni, durante i quali si è esibito sia in Italia che all’estero. Ha scritto anche libri autobiografici.

Dopo anni di allontanamento, Al Bano Carrisi e Romina Power sono finalmente tornati insieme.

Si tratta di una grande notizia per i fan del famoso duo italiano, che da anni attendevano una reunion. Carrisi e Power sono stati uno dei sodalizi musicali di maggior successo degli anni ’80, producendo una serie di successi che sono ancora oggi molto popolari.

La loro reunion sarà sicuramente un successo e i fan potranno presto ascoltare nuova musica di Al Bano e Romina Power.

Dopo quasi due decenni di lontananza, Al Bano e Romina hanno deciso di riunirsi sul palco. La coppia si è esibita nel 2013 per tre concerti a Mosca, precisamente alla Crocus Hall, in occasione di un evento organizzato da un famoso impresario russo.

Dopo questi tre concerti parte ufficialmente l’Al Bano & Romina Power Reunion Tour 2014, che li vedrà esibirsi non solo in Italia, ma anche all’estero in Paesi come Stati Uniti, Canada, Spagna, Russia e Romania. Il duo torna insieme sul palco dell’Ariston nel 2015 come superospiti del Festival di Sanremo, mentre sono ospiti fissi ad Amici 20.

Al Bano Carrisi e Romina Power sono sposati da oltre trent’anni e hanno quattro figli insieme. Nonostante alcune sfide nella loro relazione, sono rimasti impegnati l’uno con l’altra e con la loro famiglia.

Al Bano e Romina, dopo essersi conosciuti nel 1967 sul set del film Nel Sole, si sono sposati nel 1970. Il matrimonio fu inizialmente disapprovato dai genitori di Power, gli attori Tyrone Power e Linda Christian, a causa della loro diversa estrazione sociale. Tuttavia, fu un’unione che in seguito si rivelò molto felice, rendendoli genitori per ben quattro volte.

Nel 1970 è nata Ylenia. Poi, nel 1973, è nato Yari Marco. Cristèl è nata nel 1985 ed è attualmente sposata con l’imprenditore croato Davor Luksic. L’ultima nata in casa Carrisi-Power è Romina Jr. Jolanda nel 1987. Questa felicità e serenità è durata fino al 1999, quando Al Bano e Romina hanno deciso di porre fine alla loro storia d’amore e di separarsi ufficialmente. Questa decisione fu probabilmente influenzata dalla tragica morte della figlia Ylenia.

Il mistero della scomparsa di Ylenia Carrisi incuriosisce ancora oggi.

La figlia maggiore di Al Bano Carrisi e Romina Power scomparve nella notte tra il 31 dicembre 1993 e il 1° gennaio 1994 a New Orleans, dove si trovava all’epoca. Un mistero di cui gli inquirenti non sono mai venuti a capo e su cui sono state fatte diverse ipotesi. Una situazione che ha portato Al Bano e Romina ad avere opinioni diverse: Carrisi la ritiene morta, mentre Power pensa che sia ancora viva.

Nel 2013, Al Bano decise di rivolgersi al Tribunale di Brindisi per la dichiarazione di morte presunta di Ylenia Carrisi, al fine di porre fine a una vicenda che divideva la famiglia e creava grande dolore. Una richiesta che è stata accolta e così Ylenia è stata dichiarata morta presunta alla data del 31 dicembre 1993, quando ha fatto perdere le sue tracce alla famiglia.

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono una coppia che ne ha passate tante insieme. Nonostante tutti gli alti e bassi, sono riusciti a rimanere insieme e vanno ancora forte.

Dopo la fine del matrimonio tra Al Bano e Romina, il cantante di Cellino San Marco ha conosciuto Loredana Lecciso. La showgirl entra nella vita dell’artista alla fine degli anni ’90 e all’inizio del nuovo millennio i due fanno coppia fissa. Decidono di andare a vivere insieme nella tenuta della città natale del cantante.

La storia d’amore tra Carrisi e Loredana divenne presto di interesse pubblico, soprattutto dopo la nascita di altri due figli: Jasmine, nata nel 2001 e che ha deciso di seguire le orme del padre nel mondo della musica, e Albano Jr. in arte Bido, nato nel 2002. All’inizio degli anni 2000, Loredana e la sorella gemella Raffaella hanno raggiunto una grande notorietà partecipando a diversi programmi televisivi.

Un amore vissuto sempre tra alti e bassi, basti pensare che nel 2005 la Lecciso decise di lasciare Albano in diretta tv durante L’Isola dei Famosi a cui il cantante partecipava con la figlia Romina. I due sono però tornati insieme nel 2007 e, dopo aver interrotto momentaneamente la relazione nel 2018, attualmente vivono insieme d’amore e d’accordo a Cellino San Marco.