Chi è Alberto Camerini? Età, moglie, figli, canzoni famose e cosa fa oggi

Alberto Camerini: il talento intramontabile della musica italiana

Alberto Camerini, uno dei più celebri cantautori italiani, ha saputo conquistare un enorme successo nel corso della sua carriera. Ma cosa fa oggi e quali sono i segreti che si celano dietro la sua vita privata? Scopriamolo insieme.

I primi passi di Alberto Camerini nel mondo della musica

La storia di Alberto Camerini inizia il 16 maggio 1951 a San Paolo, in Brasile, dove nasce da una famiglia di origini italiane ed ebree che si era trasferita lì a causa delle leggi razziali del regime fascista. Tuttavia, all’età di undici anni, Camerini fa ritorno in Italia, come racconta nella sua emozionante canzone autobiografica intitolata “Alberto”.

Fin da giovane, Camerini dà vita a diverse band, tra cui gli Extra e la Dreaming Bus Blues Band. In seguito, fonda il gruppo Il Pacco, insieme ad artisti del calibro di Donatella Bardi, Eugenio Finardi e Walter Calloni. Con questa formazione, si esibisce al Festival di Re Nudo e al celebre club rock di Bollate, il Carta Vetrata.

I primi successi e la collaborazione con la CBS

Grazie a Gianni Sassi, Sergio Albergoni e Gigi Noia, Alberto Camerini firma un contratto con la casa discografica Cramps e nel maggio del 1976 pubblica il suo primo singolo, intitolato “Pane quotidiano/In giro per le strade”. Proprio in quell’anno vede la luce il suo primo album, “Cenerentola e il pane quotidiano”, caratterizzato da sonorità rock metropolitane con influenze brasiliane.

Negli anni ’80, Camerini raggiunge il successo grazie al passaggio alla CBS, sotto la guida artistica di Fabrizio Intra e Piero La Falce. Nel 1980, pubblica l’omonimo album “Alberto Camerini”, che include il celebre brano “Skatenati”, ispirato allo ska. Seguono altri successi come “Serenella” e “Il re di plastica”. Durante questo periodo, si uniscono alla sua band il talentuoso tastierista Giaso Cancelliere, Massimo Colombo e Roberto Stemby alla chitarra.

Il trionfo con “Rock’n’roll robot” e gli anni ’80

Il grande trionfo di Alberto Camerini arriva nel 1981 con il brano “Rock’n’roll robot”, tratto dal film “Rudy e Rita”. Questo singolo raggiunge la vetta delle classifiche e consolida l’immagine di Camerini come l'”Arlecchino elettronico” dal trucco “glam”. Le sue vendite raggiungono il disco d’oro e diventa un volto noto della televisione, partecipando a trasmissioni come Festivalbar, Vota la voce, Happy Circus, Popcorn, La Vela d’Oro, Festival di Sanremo e Discoring. Camerini diventa uno dei pionieri della musica elettronica degli anni ’80 in Italia, insieme ad altri grandi artisti come Ivan Cattaneo.