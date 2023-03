Chi è Alda D’Eusanio? Età, marito, figli, malattia e biografia

Alda D’Eusanio è una vivace e stimolante giornalista, conduttrice televisiva ed editorialista italiana di 72 anni, nata a Tollo, in Abruzzo, il 14 ottobre 1950. La sua vita è una testimonianza della passione e della dedizione al suo mestiere e continua a essere fonte di ispirazione per molti.

Alda D’Eusanio è una donna vivace e stimolante che ha vissuto una vita piena, sperimentando le gioie del matrimonio, l’orgoglio della maternità e le lotte della malattia.

La vita sentimentale di Alda D’Eusanio è stata costellata di batticuore, essendo stata sposata con il professore di sociologia Gianni Statera dal 1983 al 1999, prima della sua tragica scomparsa nel 1999. Da allora, la giornalista è rimasta single e attualmente non ha una relazione.

Nel 2012, Alda è stata tragicamente colpita da una moto mentre attraversava la strada. Questo incidente che le ha cambiato la vita l’ha lasciata in coma per settimane e ha cambiato per sempre la sua vita. In alcune interviste, la D’Eusanio ha raccontato la sua straziante esperienza di perdita di memoria cognitiva, crisi epilettiche e dolorose emicranie. L’incidente ha segnato la sua vita e l’ha privata dei suoi ricordi; non ricorda più nulla della sua infanzia e continua a sottoporsi a terapie nel disperato tentativo di recuperare la sua vita passata.

In un’intervista, Alda D’Eusanio rievoca con passione i ricordi e le emozioni provate durante il ricovero in coma.

Ricordo la straordinaria sensazione che mi ha accompagnato nella morte. È stata un’esperienza liberatoria morire improvvisamente, senza la paura della mortalità. Non ho sentito nulla e il mio corpo si è liberato dalla sua forma fisica. Siamo tutti pura energia e la sensazione è stata incredibile. Mi vedevo dall’alto, sdraiato sul letto circondato da medici. Mi sentivo chiedere: “Chi sono queste persone? Cosa vogliono da me?”.

Biografia

Alda D’Eusanio, nata il 14 ottobre 1950 nella bella città di Trollo, Chieti, è una donna incredibilmente appassionata, alimentata dalla laurea in Sociologia conseguita presso la rinomata Università “La Sapienza” di Roma. È giornalista professionista iscritta all’albo dal 9 giugno 1988 e l’entusiasmo per il suo lavoro non ha eguali.

È diventata nota negli Anni ’80 e ’90 per via della sua vicinanza al leader socialista Bettino Craxi, facendo nascere diverse polemiche mentre conduceva il TG2.

Alda D’Eusanio ha fatto il suo ingresso in grande stile nel mondo della televisione con il debutto nel programma di attualità L’Italia a schede, e subito dopo è stata ospite di Sport Sette e della rubrica Scienza in TV del TG2. Dal 1988 al 1994 è stata conduttrice del TG2 Stanotte e tra il ’95 e il ’96 ha scritto per la trasmissione L’Italia in diretta. Dal 1993 al 2003 ha condotto il programma da lei ideato, Al posto tuo. Nel 2006 è tornata sul piccolo schermo per presentare il quiz show Il malloppo. Nel 2008 ha riportato con passione il talk show da lei creato, Ricominciamo da qui, che purtroppo è stato cancellato nella stagione successiva.

Torna trionfalmente sul piccolo schermo nel 2018, conducendo Vite da copertina e scrivendo una rubrica per CR4 – La Repubblica delle Donne. L’anno successivo è una dinamica opinionista de L’isola dei famosi e di Live – Lei non è la D’Urso. Nel 2021 partecipa al Grande Fratello Vip, ma viene purtroppo estromessa dopo aver pronunciato parole irrispettose nei confronti di Laura Pausini.