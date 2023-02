Chi è Aldo Grasso? Età, carriera, giornalista, scrittore

Ho scoperto il giornalista e critico televisivo italiano Aldo Grasso. È anche autore di diverse opere letterarie.

Aldo Grasso è un noto giornalista e critico televisivo che ha avuto una carriera di successo nella televisione italiana a partire dagli anni Novanta. Ha vinto diversi premi e ha condotto programmi televisivi e radiofonici. Inoltre, è collaboratore e redattore del Corriere della Sera. Scopriamo di più sulla sua attività professionale, oltre ad alcuni fatti interessanti sulla sua vita privata.

Aldo Grasso è nato a Milano nel 1944. È un critico, saggista e giornalista italiano. Ha collaborato con diversi giornali e riviste, tra cui “Il Giorno”, “Il Messaggero”, “La Repubblica”, “Panorama”, “L’Espresso”, “TV Sorrisi e Canzoni” e “GQ”. È autore di diversi libri, tra cui “Storia del cinema italiano dal 1945 al 1995” e “Il cinema secondo Hitchcock”.

Il giornalista è nato a Sale delle Langhe il 10 aprile 1948 e si è laureato in Lettere all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha iniziato a occuparsi di televisione negli anni ’90, dopo aver fondato il cineclub, diventando critico televisivo al Corriera della Sera nel 1990. Ha curato un forum online, una rubrica video di critica televisiva, e successivamente anche la rubrica televisiva quotidiana A fil di rete e la rubrica settimanale di commento politico Padiglione Italia. Nel corso della sua carriera professionale, è stato conduttore di diversi programmi televisivi e anche di alcuni programmi radiofonici, tra cui Tuttilibri e A video off.

Aldo Grasso

La vita privata di Aldo Grasso è stata oggetto di molte speculazioni. Alcuni credono che sia un eremita che non esce mai di casa, mentre altri sostengono che sia un animale da festa sempre in giro per la città. La verità è probabilmente una via di mezzo. Grasso è una persona riservata che non condivide molto della sua vita personale con il pubblico.

La vita personale e la situazione sentimentale del critico televisivo Grasso non sono ben note. Non sembra avere alcun profilo attivo sui social media. Nel 2008 è diventato direttore scientifico del Ce.R.T.A., il centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Non si conosce il suo preciso patrimonio finanziario.

Ecco quattro curiosità sul critico e autore televisivo italiano:

1. È nato a Roma nel 1965.

2. Ha iniziato la sua carriera di giornalista nel 1988.

3. Ha scritto diversi libri sulla televisione e sulla cultura popolare.

4. Collabora regolarmente con il quotidiano italiano La Repubblica.

Ha conseguito la laurea con una tesi in Storia del Cinema dal titolo Teoria e pratica nei primi lavori di S. M. Eisenstein.

Dal 2012 è anche membro del Consiglio direttivo del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Autore di numerose opere letterarie, ha pubblicato Storia critica della televisione italiana nel 2019 e il libro Padiglione Italia, bestiario fantastico per un paese paradossale nel 2021.

Ha vinto diversi premi e riconoscimenti e nel 2017 ha ricevuto il Premio Internazionale Gerolamo Cardano.