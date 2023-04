Chi è Alessandra Cataldo la nuova fidanzata di Morgan: età, figli, lavoro e vita privata

Tutti parlano della nuova fiamma di Morgan, ma il vero dramma ruota attorno all’ex del cantautore, Alessandra Cataldo. Le cose tra loro sono tutt’altro che amichevoli.

Morgan e Alessandra Cataldo sono stati profondamente innamorati e hanno avuto una bellissima figlia, Maria Echo. Ma ahimè, la loro appassionata storia d’amore è giunta al termine. Chi è questa donna che è riuscita a catturare il cuore del famoso cantautore? Sveliamo il mistero e scopriamo di più su di lei.

Chi è Alessandra Cataldo

Alessandra Cataldo è fiera delle sue origini liguri, provenienti dalla bella cittadina di Finale Ligure, in provincia di Savona. Nonostante il suo impressionante pedigree, si è tenuta lontana dalle luci della ribalta, preferendo mantenere la sua vita privata avvolta nel segreto.

La storia d’amore di Morgan e Alessandra è iniziata nel 2013 e nel 2020 hanno dato il benvenuto al mondo alla loro bellissima bambina. In un’intervista, Morgan ha parlato della sua compagna con tanta ammirazione e passione, affermando che quando è spinto dall’amore, non può fare a meno di parlare della donna che ama. L’ha descritta come un essere umano, un punto di riferimento per lui, che cambia in tanti modi.

Ma queste belle dichiarazioni d’amore si sono interrotte bruscamente quando è scoppiata un’accesa discussione tra quella che ormai era la sua ex compagna.

La turbolenta relazione tra Morgan e Alessandra Cataldo.

Dopo che l’appassionata relazione tra Morgan e Alessandra Cataldo si è tristemente conclusa, sono sorti dei problemi. Nel 2019, l’artista è stato addirittura costretto a farsi togliere l’appartamento a causa delle accuse di non aver versato gli alimenti alle figlie avute da precedenti relazioni.

L’ex fiamma di Morgan, Alessandra Cataldo, lo ha accusato di stalking! Il cantante è stato portato in tribunale con l’accusa di stalking e diffamazione. Quando Alessandra ha scelto di interrompere la relazione, Morgan non ha accettato la decisione e ha iniziato a perseguitarla con telefonate e messaggi. Questo è stato un momento difficile per entrambi, ma Morgan continua a voler dimostrare la sua innocenza.

Morgan, tuttavia, insiste con veemenza sul fatto che stava solo cercando di spiegare la situazione e non aveva assolutamente intenzione di fare alcun tipo di minaccia alla sua ex compagna.