Chi è Alessandra Pierelli: età, marito, figli, malattia, chirurgia e lavoro

Vi ricordate di Alessandra Pierelli, una delle corteggiatrici originali della trasmissione Uomini e Donne? Per rivivere quell’esperienza, dobbiamo tornare indietro al 2003. Vogliamo iniziare il viaggio?

Alessandra Pierelli, qualcosa di lei

Alessandra Pierelli è nata il 28 settembre 1979 a Sezze, ma è cresciuta a Sabaudia, Latina. È ricordata soprattutto per essere stata una delle concorrenti originali di Uomini e Donne.

Nel 2003, Costantino Vitagliano, un rubacuori dagli occhi azzurri, regnava sovrano. Alessandra, allora ragazzina, ottenne grande fama e riconoscimento grazie a questo percorso. La Pierelli fu la prescelta e la coppia apparve in numerosi articoli di giornale e copertine di riviste.

Dopo questa esperienza, Alessandra si dedica alla recitazione e nel 2005 debutta al cinema in Troppo belli. Ha poi fatto un’apparizione nel film drammatico Distretto di polizia e poco dopo è salita sul palcoscenico in Camere da letto.

Nel 2006, la Pierelli consolida la sua carriera di attrice con un ruolo da protagonista in Il punto rosso. In seguito è tornata in televisione come conduttrice, affiancando Ludmilla Radchenko, Sara Tommasi e Carolina Marconi nel programma On the Road. La Pierelli ha anche partecipato per un breve periodo al reality show L’Isola dei Famosi, purtroppo interrotto dopo soli tre giorni.

Gli anni successivi sono stati ricchi di successi e gioie, ma nel 2010 ha dichiarato che avrebbe lasciato il mondo dello spettacolo per concentrarsi esclusivamente sulla sua famiglia. In seguito è tornato sul set di Vieni da me e Verissimo per condividere la sua esperienza, ma non ha mai ripreso la sua carriera professionale.

La vita di Alessandra Pierelli è cambiata radicalmente dopo aver trovato l’amore con Costantino Vitagliano grazie al programma Uomini e Donne. Purtroppo la loro relazione è finita e lei ha continuato a frequentare le star del calcio Guglielmo Stendardo e Giancarlo Pantano.

Nonostante le cose non abbiano funzionato come ci si aspettava, il 2011 ha segnato una svolta nella sua vita: ha sposato Fabrizio Baldassari da cui ha avuto due figli, Daniel, nato nel 2011, e Liam, nato nel 2013. Ha deciso consapevolmente di allontanarsi dai riflettori per essere più vicina ai suoi figli quando il padre non c’era.

Alessandra Pierelli ha vissuto una grave malattia che le è quasi costata la vita nel 2016, ma non è mai entrata nei dettagli. Ha solo rivelato di essere stata tra la vita e la morte e di aver trascorso un mese in ospedale per riprendersi completamente. Tuttavia, ciò che molti forse non sanno è che è una giocatrice di poker professionista, il che le impone di essere spesso lontana da casa.