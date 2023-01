Chi è Alessandro Marcucci fidanzato di Matilde Gioli?

Chi è l’incredibile Alessandro Marcucci? Il nostro primo incontro con la straordinaria Matilde Gioli è stato davvero straordinario!

Alessandro Marcucci è l’amatissimo fidanzato di Matilde Gioli, l’amatissima attrice italiana che ha rubato il cuore di molti con il suo ruolo nell’amatissima serie televisiva “Doc in Your Hands”. Alessandro è un uomo umile e introverso, lontano dallo sfarzo e dal glamour del mondo dello spettacolo, ma è stata la stessa Matilde a condividere con noi il suo amore per lui ed è chiaro che il suo amore per lui cresce ogni giorno di più. Alessandro è appassionato di equitazione e di natura e adora gli animali.

Il destino ha voluto che Matilde e Alessandro si incontrassero per caso! Mentre Matilde era impegnata nelle riprese della prima stagione di Doc, ha deciso di fare una ricerca su Google per trovare attività da fare in città. Essendo un’amante dei cavalli, si è imbattuta nel numero di telefono di Alessandro e ha deciso di provare. I due hanno fatto un viaggio insieme e le loro passioni condivise e la loro sincronia hanno fatto scoccare immediatamente la scintilla dell’amore. Da allora, i due sono inseparabili e spesso condividono i loro momenti speciali sui social media.

Matilde Gioli trabocca di entusiasmo e di voglia di avere un figlio con Alessandro Marcucci!

L’amore appassionato tra Alessandro Marcucci e Matilde Gioli è sempre più forte da quando è scattato il colpo di fulmine. Il loro comune amore per i viaggi e gli animali è stato una bellissima fonte di gioia per loro, e sembra che siano pronti a portare la loro relazione al livello successivo. Alexander è di solito piuttosto riservato, ma è stata Matilde a fare dichiarazioni pubbliche sulla loro relazione, dimostrando ulteriormente il loro profondo legame!

Matilde ha recentemente rivelato in un’intervista a Nuovo Tv che Alessandro ha un talento speciale per domare i cavalli più difficili, e questo stesso dono è stato usato per conquistare il suo cuore. Ha ammesso che nessun altro uomo è stato in grado di farla rimanere prima, ma Alessandro ci è riuscito. Matilde è ora così innamorata di Alessandro che ha deciso di trasferirsi nella Capitale per vivere con lui, ed è addirittura pronta a formare una famiglia con lui! Sembra che Matilde abbia finalmente trovato il suo partner perfetto e chissà, forse presto sentiremo la notizia di un’aggiunta speciale alla loro famiglia!