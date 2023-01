Chi è Alessandro Preziosi? Età fidanzata, moglie, figli, Instagram, malattia

Alessandro Preziosi è l’attore protagonista della nuova commedia di Fausto Brizzi Bla Bla Baby con Matilde Gioli.

Alessandro Preziosi è un attore di fama, attualmente cinquantenne. Ha un’ampia formazione, avendo studiato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma. La sua filmografia è vasta, con numerosi crediti a suo nome.

Alessandro Preziosi è nato a Napoli il 19 aprile 1973. Dopo aver completato gli studi al Liceo Umberto I di Napoli, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Napoli “Federico II”. Durante il periodo di lavoro come assistente fiscale presso l’Università di Salerno, inizia la sua formazione come attore presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano.

Inizia la sua carriera televisiva nel 1996 con la trasmissione Beato tra le donne condotta da Paolo Bonolis e da quel momento la sua carriera inizia a decollare. Ha ottenuto grande successo e notorietà interpretando Fabrizio Ristori nella fiction Mediaset Elisa di Rivombrosa, e in precedenza aveva recitato in Vivere.

Preziosi ha avuto una carriera di attore poliedrica, apparendo sia al cinema che a teatro, oltre che in televisione. Ha recitato nel film di Volfango de Biasi “Noi siamo tutto” e i suoi crediti televisivi includono ruoli in “Sotto Copertura – La cattura di Zagaria”, “Non mentire” e “Masantonio”.

Il 7 aprile 2022, il celebre attore [Nome] sarà sul grande schermo nel film comico di Fausto Brizzi, Bla bla Baby, accanto a Matilde Gioli.

Alessandro Preziosi ha avuto una relazione sentimentale con Rossella Zito del programma Indietro tutta, con la quale ha avuto il figlio Andrea Eduardo nel 1995. Tuttavia, la relazione della coppia è terminata nel 2004.

Successivamente, mentre lavorava sul set di Elisa di Rivombrosa, ha iniziato una relazione sentimentale con la sua co-protagonista Vittoria Puccini. La coppia ha avuto una figlia, Elena, ma si è separata nel 2011.

Dopo la conclusione della relazione con Vittoria Puccini, l’attore ha iniziato una relazione sentimentale con Greta Carandini, più giovane di lui di diciassette anni. Purtroppo la relazione si è conclusa dopo cinque anni.

Nell’aprile del 2021, si dice che Preziosi abbia una relazione sentimentale con una donna estranea al mondo dello spettacolo, di nome Costanza.

Durante le riprese di Elisa di Rivombrosa, all’attore è stata purtroppo diagnosticata la brucellosi. In un’intervista, l’artista ha dichiarato di non essere a conoscenza della malattia prima di contrarla e di credere che possa essere stata causata dal consumo di cibo contaminato dal batterio. Ha sperimentato una drastica perdita di peso e un’estrema stanchezza. L’attore è stato trattato con antibiotici e monitorato attentamente da professionisti medici fino a quando i batteri sono stati eliminati e la brucellosi è passata.