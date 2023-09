Chi è Alex Schwazer? Età, moglie, figli, squalifica, doping, vita privata e cosa fa oggi

Chi è Alex Schwazer

Alex Schwazer, un nome che risuona nell’ambito dell’atletica e della marcia, è nato il 26 dicembre 1984 a Vipiteno. La sua carriera nella marcia ha rappresentato un mix di straordinari successi e polemiche legate al doping.

Un Talentuoso Inizio di Carriera

Schwazer ha iniziato la sua avventura nella marcia relativamente tardi, all’età di 15 anni. Tuttavia, il suo talento è emerso rapidamente, portandolo a diventare campione mondiale nei 50 chilometri a soli 21 anni.

L’Oro Olimpico a Pechino 2008

Il momento culminante della sua carriera si è verificato nel 2008, quando ha conquistato la medaglia d’oro nei 50 chilometri alle Olimpiadi di Pechino. Questo successo ha rappresentato il punto più alto della sua carriera sportiva.

Sospetti e Polemiche Antidoping

Tuttavia, la sua carriera è stata segnata da controversie legate al doping. Nel 2012, pochi giorni prima delle Olimpiadi di Londra, è stato trovato positivo a un test antidoping eseguito a sorpresa dalla WADA, l’agenzia mondiale antidoping. Questo ha portato alla sua squalifica per tre anni e sei mesi dal Tribunale Nazionale Antidoping nel 2013. In seguito, nel 2016, è stato nuovamente trovato positivo a un controllo antidoping e condannato a otto anni di squalifica.

Il Ritorno e il Riconoscimento dell’Innocenza

Dopo anni di attesa, sofferenza e gravi difficoltà, nel 2021 il tribunale di Bolzano ha finalmente riconosciuto l’innocenza di Schwazer, poiché le prove erano state contaminate. Questa decisione ha riportato in luce una possibile ingiustizia subita dall’atleta.

Le Controversie Non Si Placano

Nonostante il riconoscimento dell’innocenza, le polemiche non sembrano placarsi completamente. La WADA ha contestato le conclusioni del tribunale, e non sono mancati ulteriori tentativi legali per permettere a Schwazer di partecipare ai giochi olimpici di Tokyo, purtroppo senza successo.

La storia di Alex Schwazer è un intreccio di trionfi sportivi e controversie legate al doping, un percorso difficile che ha messo alla prova la sua determinazione e l’ha portato a combattere per la sua reputazione e la sua carriera.