Chi è Alexia? Età, vero nome, carriera, vita privata, marito, figli, Instagram

Alexia, pseudonimo di Alessia Aquilani, è un’icona degli anni ’90! Chi non ha mai sentito la sua canzone di successo, “Dimmi come posso salvare il mio cuore?” La sua voce grintosa e la sua musica dance internazionale la rendono una vera regina. Conosciamola meglio e scopriamo cosa sta facendo ora! Non possiamo fare a meno di appassionarci a questa artista di talento!

Chi è Alexia

Alessia Aquilani, nata il 19 maggio 1967 a La Spezia, in Italia, è alta ben 5 piedi e 10 pollici ed è famosa per la sua musica degli anni Novanta. Ha raggiunto l’incredibile traguardo di vendere ben 6 milioni di copie della sua musica nel corso della sua carriera, conquistando il cuore di milioni di persone con la sua splendida voce.

La sua carriera

Alexia è una cantante di fama internazionale che ha registrato canzoni in diverse lingue! I suoi successi sensazionali includono Dimmi Come, Da Grande, Ti Amo Ti Amo, Biancaneve, Happy, Per Dire di no, Egoista, Me and You, Think About The Way e Mio Padre, solo per citarne alcuni. Grazie al suo notevole talento, Alexia è salita in cima alle classifiche italiane e internazionali!

Vita privata

Il desiderio ardente di Alexia di diventare madre è stato esaudito: oggi è felicemente sposata con Andrea Camerana, nipote di Giorgio Armani, ed è madre orgogliosa di due splendide figlie, Maria Vittoria e Margherita. Sebbene abbia ridotto il suo ritmo nel mondo della musica, Alexia rimane attiva nel settore.

Instagram

Il profilo Instagram di Alexia “Alexia.social” è a dir poco incredibile e vanta ben 28,5 mila follower! I suoi post sono un delizioso mix di esibizioni e vita quotidiana, e la radiosa Alessia Aquilani sembra non essere invecchiata di un giorno!