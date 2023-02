Chi è Alfonso Signorini? età, malattia, compagno e biografia

Alfonso Signorini è nato a Milano il 7 aprile 1964. È giornalista, conduttore televisivo, scrittore, autore televisivo, conduttore radiofonico, direttore del settimanale Chi e conduttore del Grande Fratello Vip.

Signorini ha 48 anni. Ha lasciato il suo compagno di lunga data, Paolo Galimberti, imprenditore, ex senatore ed esponente di Forza Italia, nel settembre 2022. Sui motivi della fine della storia, Alfonso Signorini ha dichiarato: “Una decisione sofferta, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non scontentare l’altro, è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene”. Eppure, nonostante questo, il suo cuore batteva già per un’altra: “Sulla carta sono single, ma sono molto innamorato. Avete presente quando non vedete l’ora di ricevere un messaggio e guardate il telefono cento volte?”.

Non è chiaro se la sua nuova compagna sia anche nel mondo dello spettacolo, ma ci sono altri indizi da trovare tra le loro storie Instagram condivise.

Ad Alfonso Signorini è stato chiesto se si fidanzerebbe con un ragazzo non famoso, e lui ha risposto che non gli piacciono le celebrità.

La malattia

In un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, Signorini ha parlato della sua battaglia contro la leucemia mieloide, malattia di cui soffre da diversi anni.

La biografia

Alfonso Signorini si è laureato in Filologia classica all’Università Cattolica di Milano. Prima di intraprendere la carriera di giornalista, è stato professore di latino e greco al liceo classico. Abbandona l’insegnamento quando inizia a scrivere per il quotidiano La Provincia di Como. Entra nel gruppo Mondadori lavorando prima nella redazione di Panorama, dove si occupa di gossip, e poi nella redazione di Chi. Nel 2006 ne diventa direttore e due anni dopo è anche direttore del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Nello stesso anno ha condotto il programma radiofonico Alfonso Signorini Show su Radio Monte Carlo insieme a Luisella Berrino.

È co-conduttore del programma di Canale 5 Verissimo insieme a Paola Perego, e rimane in trasmissione quando Silvia Toffanin subentra come conduttrice. Dal 2008 al 2012 è opinionista del Grande Fratello. Nel 2010 debutta come conduttore del programma Kalispéra, che ottiene un buon successo.

Dal 2020 conduce il Grande Fratello Vip e ha condotto la quarta, la quinta e la sesta edizione.