Chi è Alice Campello moglie di Morata: chi sono i quattro figli

La nascita della piccola Bella ha portato grande gioia nella famiglia di Alvaro Morata e Alice Campello, che diventano genitori per la quarta volta. Bella è il loro primo figlia femmina dopo tre figli maschi. Tuttavia, durante il parto ci sono state alcune complicazioni per la madre, come ha condiviso lo stesso Morata sui social media.

Nel suo post, l’attaccante dell’Atletico Madrid e ex Juventus ha espresso preoccupazione per le condizioni di Alice, spiegando che dopo il parto ha avuto delle complicazioni che li hanno fatto spaventare molto. Ha anche condiviso che sua moglie si trova attualmente in terapia intensiva in una clinica e sta recuperando con l’aiuto dei medici meravigliosi.

La coppia, nonostante questi momenti difficili, è rimasta unita e solidale, dimostrando ancora una volta la loro forte relazione. Morata e Campello sono tra le coppie più belle e amate del mondo del calcio, con una grande quantità di fan che li seguono e li supportano. In questo momento di incertezza, sicuramente la famiglia è molto grata per il supporto e le preghiere dei loro fan e amici.