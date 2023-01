Chi è Alle il primo figlio di Beatrice Valli?

Come molti di noi possono capire, questo periodo è piuttosto impegnativo per me. Destreggiarsi tra due piccoli non è un’impresa facile e mi addolora non poter dedicare altrettanto tempo al mio primogenito, Alle. A 17 anni ero piccola ma non avevo paura di diventare madre, anzi non vedevo l’ora.

Ho fatto del mio meglio per crescere Alle e siamo cresciuti insieme. Lui è una parte importante di me e mi ha aiutato a capire le cose importanti della vita, come i sacrifici che facciamo per i nostri figli e la gioia di vederli crescere.

Ieri ho iniziato a integrare la dieta della mia bambina con latte artificiale a causa della mia insufficiente riserva di latte. Speravo di poterla allattare fino a sei mesi e mi sento un po’ in colpa per questo. Non ha preso bene il latte artificiale, piange e urla finché non si arrende. Ha bisogno di mangiare ogni mezz’ora, altrimenti piange. Come ha detto mio marito, è una donna e sa come ottenere ciò che vuole.

