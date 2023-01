Chi è Andrea Piazzolla, ex assistente di Gina Lollobrigida? Accusa pesanti su di lui

Andrea Piazzolla è stato il tuttofare e amministratore delegato della società Vissi d’arte di Gina Lollobrigida. Ha acquisito notorietà a causa del processo che lo vedeva imputato per presunta circonvenzione di incapace, con l’accusa di aver venduto molti dei beni dell’attrice; lei, tuttavia, ha sempre difeso il suo operato.

Alla notizia della scomparsa di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla ha espresso le sue condoglianze.

In seguito alla scomparsa di Gina Lollobrigida, le questioni legali che la riguardano sono tornate alla ribalta. Andrea Piazzolla ha fatto sapere a Repubblica di non voler essere presente ai funerali per evitare potenziali controversie con Javier Rigau, l’imprenditore spagnolo che aveva tentato di truffare la diva con un matrimonio fraudolento, e con il figlio di lei.

Ho scelto di non partecipare al funerale perché disapprovavo la mancanza di rispetto dimostrata nei confronti di Gina da Xavier Rigau, suo figlio e suo nipote. Non ho voluto agire per dimostrare la mia disapprovazione perché non è nel mio carattere farlo.

Il giorno del funerale di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla ha inviato un messaggio a Eleonora Daniele nella trasmissione Storie Italiane, esprimendo che se Gina fosse stata ancora viva avrebbe incoraggiato le persone a lasciare i mercanti fuori dal tempio. Piazzolla si è poi presentato al funerale con un aspetto stanco e ha rifiutato di parlare con i giornalisti, scusandosi per la sua impossibilità di farlo.