Chi è Andrea Rizzoli figlio di Eleonora Giorgi e fratello di Paolo Ciavarro?

Eleonora Giorgi ha due figli: Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli.

Se non fosse per Andrea Rizzoli, la relazione tra l’imprenditore Angelo Rizzoli ed Eleonora Giorgi sarebbe solo un pallido ricordo. Dopo la loro separazione, avvenuta nel 1980, diversi scandali coinvolsero l’editore, mentre l’attrice decise di allontanarsi dal set, prima che il “ciclone Ciavarro” la travolgesse. Sposata, la coppia di attori ha avuto un figlio, Paolo, secondogenito dell’ex co-protagonista di Borotalco di Carlo Verdone. I fratelli sono molto diversi a livello caratteriale: mentre Paolo ha deciso di seguire le orme di mamma e papà nel mondo dello spettacolo, Andrea è meno attratto dalle telecamere. Andiamo a vedere chi è.

Andrea Rizzoli: biografia e carriera

Nato il 12 marzo 1980 a Roma, di professione è produttore cinematografico. Purtroppo non si conoscono altre informazioni sulla sua carriera e sulle scuole frequentate. Questo a causa del carattere piuttosto chiuso e riservato, poco incline all’attenzione della stampa e dei semplici curiosi.

Andrea Rizzoli: vita privata

È degno di nota il fatto che l’uomo non abbia canali social. È sposato con Alice Bellagamba, attrice e ballerina di Amici, frazione di Montignano, in Umbria. Il giorno delle nozze aveva dichiarato: “È la donna della mia vita. La mattina è come svegliarsi accanto a un piccolo sole”.

Poi la rottura improvvisa, avvenuta dopo la luna di miele. Al momento non si sa se abbia o meno una compagna, anche se il “solito” Giorgi avrebbe parlato di una presunta dolce metà e addirittura di un figlio in programma. Non si conoscono né la sua residenza né il patrimonio della Rizzoli.

Alice Bellagamba ha deciso di divorziare dal marito dopo una spensierata luna di miele in Sri Lanka. In un’intervista a Vanity Fair, ha confessato che la decisione è stata interamente sua. “Sentivo di non stare bene. Mi sentivo in gabbia e pensavo: ‘Meglio lasciarlo ora che quando la famiglia si allargherà e ci saranno dei bambini’. Non c’è mai stato un altro, e nemmeno una causa scatenante, o una discussione. Semplicemente non provavo più nulla, se non stima e affetto”.

– Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, in una chiacchierata con Adriana Volpe, Paolo Ciavarro ha rivelato: “Con Andrea ho un ottimo rapporto. Ci siamo un po’ allontanati, cioè ci vediamo molto meno. Non l’ho mai visto come un fratellastro, una parola bruttissima tra l’altro. Non parlo molto di lui come di mio padre”.