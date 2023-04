Chi è Angelica la figlia di Rosanna Lambertucci: età, malattia, figlia, vita privata

Non perdete l’occasione di ascoltare la storia di Rosanna Lambertucci a Verissimo questo pomeriggio! Parlerà della sua vita privata e di sua figlia Angelica, che è una delle gioie più grandi della sua vita. Sintonizzatevi per ascoltare la sua storia ispiratrice!

Alla matura età di 77 anni, Rosanna Lambertucci ha raggiunto un enorme successo professionale. È una rinomata divulgatrice scientifica e ha avuto il privilegio di apparire in numerosi programmi radiofonici e televisivi, tutti in nome della promozione della nutrizione e della sana alimentazione.

È stata un’autrice prolifica, avendo scritto numerosi articoli per riviste rinomate e pubblicato libri di successo, tutti incentrati sullo stesso tema. La sua vita privata, invece, è stata molto diversa. Tuttavia, ha dimostrato uno spirito inflessibile e non ha mai permesso a niente e a nessuno di influenzarla.

Per molti anni Rosanna è stata felicemente sposata con il giornalista Alberto Amodei. Anche se alla fine hanno divorziato, i due sono rimasti molto amici fino alla sua scomparsa nel 2014. Rosanna si è presa cura di lui durante i suoi ultimi giorni di vita, restandogli vicino fino all’ultimo respiro.

Nonostante i numerosi tentativi, Rosanna e il suo compagno hanno avuto numerosi aborti spontanei. Fortunatamente, Rosanna è riuscita a diventare madre di Angelica Amodel e oggi ha il privilegio di essere nonna.

Chi è Angelica Amodei?

Angelica Amodei, nata a Roma nel 1976 dai genitori Rosanna Lambertucci e Alberto Amodei, è stata ispirata dalla madre a intraprendere una carriera nel campo del giornalismo alimentare e del benessere. Con la madre come esempio, Angelica ha scelto di specializzarsi in questo settore ed è diventata una giornalista di successo.

Diversi anni fa, ha affrontato con coraggio il cancro alla tiroide, che le ha dato un nuovo apprezzamento per la vita e una forza interiore che non sapeva di avere. Ora è una madre orgogliosa di sua figlia, Catherine, che lei chiama amorevolmente “la sua donna in miniatura”.

Angelica sta per compiere 47 anni e la sua amata figlia si sta avvicinando rapidamente ai suoi. Purtroppo non si sa molto del marito di Angelica e la sua identità rimane ancora un mistero. Tuttavia, Angelica e Rosanna hanno un legame straordinario e Caterina sembra seguire le orme della madre e della nonna.