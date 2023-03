Chi è Angelo Donati marito di Milly Carlucci? Età, lavoro e figli

Milly Carlucci e Angelo Donati stanno insieme dal 1985 e dalla loro unione sono nati i figli Angelica e Patrick.

Questa sera, Milly Carlucci riprenderà il suo ruolo di conduttrice della nuova stagione di “Ballando Con Le Stelle”, in onda alle 21.30 su Raiuno. L’attrice ha un’ampia esperienza nel settore televisivo e cinematografico. L’imprenditore Angelo Donati è nato a Roma nel 1948 e si è laureato in ingegneria alla Sapienza per poi specializzarsi negli Stati Uniti. Tornato in Italia, fonda la Donati Spa, un’impresa di costruzioni che lo vede lavorare in Inghilterra e in America. Nel 1985 Milly Carlucci e Angelo Donati si sono sposati e hanno avuto due figli, Angela e Patrick, rispettivamente nel 1986 e nel 1991.

Recentemente sono circolate voci sulla separazione tra Milly Carlucci e il marito.

Mantenendo un alto livello di riservatezza sulla sua vita familiare, il coniuge della Carlucci non è presente in pubblico; Milly ha sempre tenuto il suo matrimonio e i suoi figli fuori dagli occhi del pubblico, facendo solo commenti occasionali sul marito in alcune interviste.

Siamo sempre stati fiduciosi nella nostra relazione, essendo entrambi arrivati da adulti con le nostre esperienze di vita e un forte senso della famiglia. Ci siamo sposati consapevoli della responsabilità di avere dei figli ed eravamo pronti ad affrontare le imprevedibili sfide della vita insieme. Siamo molto diversi, il che ci rende il complemento perfetto l’uno per l’altro. Mio marito è un grande sostenitore del mio lavoro, anche se ha un percorso professionale diverso. Ho scelto di non farmi coinvolgere dalla cultura del gossip del mio settore, che spesso è necessaria per ottenere visibilità.

Recentemente si era ipotizzata una potenziale crisi coniugale tra i due, che è stata prontamente affrontata dalla conduttrice.

Il mio matrimonio è sano. Recentemente un sito web con sede a Panama ha pubblicato una notizia falsa in cui si affermava che io e Angelo avevamo deciso di divorziare a causa di un disaccordo sulla produzione di una crema di bellezza. In fondo all’articolo c’era un coupon per l’acquisto del prodotto. Abbiamo denunciato questa attività fraudolenta alla polizia postale.