Chi è Anna Bonamigo ex moglie di Adriano Panatta? Età, lavoro, vita privata e figli

All’età di 70 anni, l’ex tennista Adriano Panatta ha scambiato le promesse con Anna Bonamigo. Lo sportivo e l’avvocato, che avevano una relazione da tempo, si sono detti “lo voglio” a Venezia. La cerimonia civile si è svolta presso il Municipio di Ca’ Farsetti, alla presenza dei familiari e degli amici più stretti. Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, ha condiviso le foto del lieto evento.

La cerimonia è stata officiata da Carlo Nordio, magistrato e amico della coppia. Tra gli invitati c’era anche Mario Conte, sindaco di Treviso, che ha un forte legame con Adriano Panatta. Il campione e la sua compagna vivono in città da sei anni, lontano dalle luci della ribalta. Chi li conosce bene li descrive come una coppia senza pretese, che non ama le attenzioni. Si sono conosciuti a Capri nel 2013 e da allora sono inseparabili. Per amore dell’avvocato, Panatta si è trasferito da Roma al Veneto.

Non si sa molto di Anna, che è nota per essere una persona riservata e profondamente innamorata del tennista. Quello che è certo è che è titolare di uno studio specializzato in diritto societario e commerciale. È stato durante il periodo di quarantena che è stata fatta la proposta di matrimonio e, poco dopo la fine dell’isolamento, sono iniziati i preparativi per le nozze. Poco prima del matrimonio, Panatta ha dichiarato: “Credo ancora nel matrimonio, non è una cosa che si fa per capriccio”. Il celebre tennista ha avuto una lunga relazione con Rosaria Luconi, dalla quale sono nati tre figli, Rubina, Niccolò e Alessandro. Oggi lo sportivo ha trovato soddisfazione nella sua famiglia allargata e in una moglie devota.

Adriano Panatta è stato sposato con Rosaria Luconi, prima di Anna.

Adriano Panatta è stato un tennista italiano che ha incantato la nazione con le sue prestazioni. È stato il vincitore del Roland Garros del 1976 e nello stesso anno ha vinto la Coppa Davis con l’Italia. Era noto per essere oggetto di molti pettegolezzi a causa delle sue relazioni con donne famose. La sua prima moglie, Rosaria Luconi, è stata insieme per 40 anni e ha avuto tre figli: Niccolò (1975), Alessandro (1979) e Rubina (1980).

Rosaria Luconi, ex Panatta, è una nota autrice e organizzatrice di eventi. I tre figli avuti dal campione di tennis Adriano Panatta hanno tutti praticato questo sport e Niccolò è anche istruttore. Il matrimonio della coppia, durato quarant’anni, si è concluso dopo alcune difficoltà e la relazione di Adriano con la sua attuale compagna, Anna. Adriano e Rosaria erano profondamente innamorati e il primo si trasferì in Versilia per stare vicino alla sua amata: “Il mio amore per Rosaria mi ha portato in Versilia. Lei conosceva bene la zona, che visitava ogni estate”.