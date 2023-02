Chi è Anna Dan moglie Gianni Morandi? Età, lavoro, figlie e vita privata

Gianni Morandi racconta il suo primo incontro con la moglie Anna Dan, notando di essere stato subito colpito dai suoi occhi accattivanti e dalla sua personalità coinvolgente.

Nel 1994, la relazione tra Gianni Morandi e Anna Dan iniziò quando si incontrarono durante una partita di calcio. L’artista bolognese rimase affascinato dagli occhi e dalla personalità di Anna Dan, che indossava una macchina fotografica e una gonna a fiori. All’epoca, Gianni aveva appena terminato una lunga tournée nei teatri e si stava concentrando sulla sua musica. Entrambi erano emotivamente liberi e l’incontro fu fatale: si innamorarono e da allora stanno felicemente insieme.

Anna Dan ha dodici anni in meno dell’artista bolognese e lavora come dirigente in un’importante azienda informatica. I due hanno una relazione da molto tempo e continuano a dimostrarsi amore reciproco con gesti romantici, anche pubblicamente. In un’occasione speciale, l’artista le ha espresso il suo impegno dicendo: “Ti sposerei altre 100 volte”.

Gianni Morandi e la moglie Anna Dan hanno un amore duraturo che ha generato il figlio Pietro.

Prima del loro matrimonio, Gianni Morandi e Anna Dan hanno dato il benvenuto al figlio Pietro nel 1997. L’artista coinvolge spesso il figlio nei suoi impegni pubblici ed è incredibilmente devoto alla moglie. Morandi ha espresso più volte il suo affetto per Anna sui social media, guadagnandosi l’ammirazione dei loro fan. Prima di Anna, Morandi ha avuto una relazione con Laura Efrikian, dalla quale ha avuto tre figli: Serena, Marianna e Marco.