Chi è Anna Dello Russo? Età, marito, vita privata e figli

Anna Dello Russo è una delle personalità più influenti e riconoscibili dell’industria della moda. È nota per i suoi abiti audaci e per il suo carattere pubblico. La stilista italiana è nota per i suoi look ispirati alle passerelle, che spesso vengono indossati una sola volta e poi fotografati su blog di street style come The Sartorialiste Jak & Jil. Si è guadagnata una schiera di fan che seguono avidamente i suoi outfit.

L’ex stylist di Vogue Italia ha rapidamente ampliato la sua popolarità lanciando il suo blog di moda e lifestyle annadellorusso.com e aderendo a collaborazioni creative con rivenditori come Yoox.com.

La Dello Russo è fashion editor-at-large di Vogue Japan e ha lavorato anche a editoriali per riviste come 10 e Interview. La star dello street-style ha partecipato anche a sfilate per Lanvin ed Emanual Ungaro e nel 2010 ha lanciato il suo primo profumo “Beyond” in una bottiglia a forma di scarpa.

Nell’ottobre 2012, la Dello Russo ha pubblicato una capsule collection di accessori di moda in collaborazione con il rivenditore svedese H&M. Comprendente gioielli, borse, occhiali e scarpe, la stilista ha posato per il lancio della collezione e ha anche pubblicato un singolo intitolato “Fashion Shower”.

Anna Dello Russo è una redattrice di moda, consulente e icona dello street style. È sposata con Andrea Dello Russo, fotografo, e insieme hanno una figlia.

Anna Dello Russo è nata in Puglia e ha studiato Letteratura italiana e Storia dell’arte all’Università di Bari. Ha poi conseguito un master in moda presso la Domus Academy di Milano. Ha iniziato la sua carriera nella redazione della rivista Donna, per poi passare sotto l’ala di Franca Sozzani a Vogue Italia, dove ha trascorso più di 18 anni come stilista.

Nel 2000 è stata nominata direttore creativo de L’Uomo Vogue. Ha lasciato questa posizione nel 2006 per lavorare come consulente creativo.

Dopo la morte di Sozzani nel 2016, Anna Dello Russo ha segnato una svolta nella sua vita mettendo all’asta la sua collezione di abiti per raccogliere fondi per beneficenza e pubblicare il suo libro “AdR: Beyond Fashion”.

Nel 2018, Dello Russo è stata nominata ambasciatrice internazionale del marchio e direttore scientifico del campus milanese dell’Istituto Marangoni. Ha lanciato l’iniziativa competitiva “Playground” in cui gli studenti lavorano su progetti collaborativi e si presentano a una giuria di designer tra cui Marco de Vincenzo, Alessandro Dell’Acqua, Andrea Incontri e Giuliano Calza di GCDS.

La moda è per me una fuga dalla realtà mondana della vita. È la mia visione della vita e non mi annoia mai. La moda è la mia dipendenza ed è meglio della droga.

Anna Dello Russo è caporedattore di Vogue Japan. È nata a Bari nel 1962 ed è alta 176 cm. È una “fashion freak”, come l’ha definita Helmut Newton. Continua a sfoggiare mini abiti in tulle che mettono in mostra le sue lunghe gambe, cuissardes e look studiati che condivide con i suoi fan su Instagram e Tik Tok.

La sua carriera ha avuto successo, come dimostrano i suoi quasi 2 milioni di follower su Instagram, conquistati da outfit che la rendono una star dello street style irrinunciabile di ogni settimana della moda.

La sua carriera ha avuto successo, come dimostrano i suoi quasi 2 milioni di follower su Instagram, conquistati da outfit che la rendono una star dello street style irrinunciabile di ogni settimana della moda.