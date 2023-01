Chi è Anna Valle? Età, figli, marito, malattia e film

Anna Valle è un’attrice di grande talento, catapultata sotto i riflettori da Miss Italia nel 1995. Da allora, ha vissuto una serie di esperienze entusiasmanti sia in televisione che al cinema.

Anna Valle, nata nella splendida città di Roma il 19 giugno 1975, è stata poco dopo trasferita nella ridente cittadina di Lentini, in provincia di Siracusa. Fin dalla tenera età dell’adolescenza, Anna nutre un’immensa passione per il teatro e insegue i suoi sogni iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania. Nel tempo libero, aiuta amorevolmente i genitori nella gestione del loro negozio di intimo.

La celebrità arriva nel 1995, quando viene incoronata Miss Italia. L’anno successivo ha avuto l’onore di partecipare a Miss Universo e ha partecipato al videoclip della canzone di Gianni Morandi “Giovane amante mia”.

Anna Valle: figli e marito

Anna Valle e Ulisse Lendaro sono felicemente sposati e hanno avuto due bellissimi figli, Ginevra (nata nel 2008) e Leonardo (nato nel 2013). Sono l’epitome di una famiglia perfetta, con Ulisse che è un regista, attore, produttore teatrale e avvocato di grande talento.

Anna Valle: fiction e film

Ha debuttato in TV nel 1999, recitando nella fiction Rai Commesse. In seguito ha preso parte a numerose e avvincenti fiction, come Atelier Fontana – Le sorelle della moda (2010), Un amore e una vendetta (2011), Questo nostro amore (2012), Sorelle (2017) e La compagnia del cigno (2019). Nel 2021 sarà protagonista di Luce dei tuoi occhi, una fiction Mediaset di sicuro successo.

Ha portato la sua carriera di attrice sul grande schermo, apparendo nel film del 1998 “Le faremo tanto male”, diretto da Pino Quartullo. Ha recitato anche in altri film come Sottovento! (2001, regia di Stefano Vicario), MissTake (2008, regia di Filippo Cipriano), Carnera – The Walking Mountain (2008, regia di Renzo Martinelli) e L’età imperfetta (2017, regia di Ulisse Lendaro). Con un impegno appassionato per il suo mestiere, ha assunto una serie di ruoli in questi film impressionanti.

Anna Valle è davvero affascinante nel suo prossimo film drammatico “Lea, un nuovo giorno”, in prima visione su Rai 1 da martedì 8 febbraio 2022. L’attrice affianca Giorgio Pasotti in questa appassionata storia dell’infermiera pediatrica Lea Castelli, che Anna Valle stessa interpreta con notevole bravura ed emozione.

Siamo profondamente addolorati dalla notizia della malattia dell’amata ex Miss Italia. I nostri cuori sono con lei e con la sua famiglia in questo momento difficile.

Parlando con il settimanale “Ok Salute”, l’attrice ha dichiarato di essere affetta dalla sindrome dell’intestino irritabile, ma non da altre patologie. Ha voluto chiarire che le notizie sulla sua salute sono false. “Non è assolutamente vero”, ha esclamato con passione l’ex Miss Italia. “Ho la fortuna di essere in ottima salute, cosa che non dovrebbe essere data per scontata o trattata con tanta leggerezza in questo periodo”.