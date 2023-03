Chi è Antonella Liuzzi moglie dell’attore Lino Guanciale? Età, lavoro e figli

Lino Guanciale è affiancato dalla bella e riservata Antonella Liuzzi: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lei!

Antonella Liuzzi è la moglie di Lino Guanciale, attore famoso in tutta Italia che ha recitato in film e fiction come L’allieva e Non dirlo al mio capo. Ecco uno sguardo alla sua biografia e alla sua vita privata, lontana anni luce dal mondo del gossip.

Antonella Liuzzi è originaria di Noci, in provincia di Bari, ma vive da tempo a Milano. Ha studiato alla Bocconi di Milano e ora lavora lì, dopo un’esperienza a Hong Kong.

Secondo il suo profilo Facebook, è project manager presso la SDA School of Management della Bocconi. Insomma, è una donna in carriera che ama i libri e la cultura, decisamente lontana dal mondo della sua dolce metà, l’attore Lino Guanciale.

Antonella Liuzzi ha sposato Lino Guanciale nel luglio 2020. L’attore è diventato suo marito con una cerimonia tenuta segreta. Una foto romantica postata dallo sposo su Instagram ha documentato l’evento.

La coppia si è incontrata per la prima volta all’Università Bocconi e, secondo quanto riportato dalla stampa, si sposerà il 18 luglio 2020. Hanno scelto di celebrare una piccola cerimonia in Campidoglio.

In un’intervista a Visto, l’attore ha parlato dell’amore per la sua compagna, senza entrare nei dettagli della relazione. Ha detto che lei lo ha aiutato a crescere e a cambiare e che ora sa che non potrebbe mai sentirsi completo senza una famiglia tutta sua. Nel prossimo futuro, ha intenzione di rallentare e di avere una vita più “normale”, dopo anni di riprese cinematografiche.

Antonella Liuzzi ha conseguito un master in Gestione delle risorse umane e amministrazione del personale presso l’Università di Roma Tre.

Durante la sua carriera universitaria, ha studiato presso la City University di Hong Kong e la National Chengchi University di Taipei.