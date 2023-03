Chi è Antonella Liuzzi moglie di Lino Guanciale? Età, lavoro e figli

Questa domenica, a Da noi a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini, sarà presente l’attore Lino Guanciale. L’attore parlerà della seconda stagione de Il Commissario Riccardi, tratta dall’opera di Maurizio De Giovanni, che debutterà lunedì 6 marzo su Rai 1. Guanciale racconterà la sua carriera e il suo rapporto con la moglie Antonella Liuzzi.

Chi è Antonella Liuzzi

Antonella Liuzzi è nata a Noci, in Puglia, nel 1986 da Pietro Liuzzi, ex senatore del Popolo della Libertà e per due volte sindaco di Noci. Fin da piccola ha dimostrato una forte passione per l’apprendimento, che ha continuato a perseguire da quando si è trasferita a Milano per frequentare l’Università Bocconi.

Lino Guanciale e la sua consorte si sono incontrati per la prima volta.

Lino Guanciale è sposato con Antonella Liuzzi, conosciuta durante gli studi all’Università di Milano. La signora Liuzzi è Teaching Assistant presso l’Università Bocconi e ricopre il ruolo di partner e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Greenblu. Non è una celebrità e fa invece parte del mondo accademico.

Il matrimonio

Antonella e Lino, che hanno sempre mantenuto la loro vita privata, si sono sposati con una cerimonia privata nel 2019. Dopo il matrimonio, l’attore ha pubblicato alcune foto sui social media. Nel 2021, la loro unione è stata benedetta dalla nascita di Pietro e la famiglia è ora più soddisfatta e unita che mai.

Instagram

Di Antonella si sa poco: pare che sia un’insegnante e che abbia 36 anni. Lino e Antonella sono riusciti a tenere la loro relazione lontana dagli occhi del pubblico, visto che hanno celebrato il loro matrimonio in forma privata, senza la presenza di paparazzi. Inoltre, Antonella non è attiva sui social media, probabilmente a causa della sua avversione per uno stile di vita che si rivolge al pubblico.

