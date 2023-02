Chi è Arianna Rapaccioni la moglie di Sinisa Mihajlovic? Età, lavoro e figli

Arianna Rapaccioni era la moglie di Sinisa Mihajlovic, morto oggi all’età di 53 anni.

Arianna Rapaccioni è la moglie di Sinisa Mihajlovic, morto all’età di 53 anni. È stata una soubrette di spicco e un volto noto del piccolo schermo, soprattutto negli anni Novanta. Ha partecipato a molti programmi di successo, tra cui Luna Park condotto da Fabrizio Frizzi. Ecco alcune informazioni sulla sua biografia, carriera, età, lavoro e curiosità.

Non si conosce con esattezza la data di nascita e quindi non si conosce l’età di Arianna Rapaccioni. Nata a Roma, già a 20 anni lavorava in televisione come soubrette, in particolare l’abbiamo vista nel cast di Luna Park, programma cult degli anni ’90 condotto dal mitico Fabrizio Frizzi. Ha fatto anche diverse apparizioni in vari programmi tra cui Quelli che il calcio.

Nel 1995, l’ex soubrette Arianna Rapaccioni ha conosciuto Sinisa Mihajlovic quando era un giocatore della Sampdoria. Dopo una partita allo Stadio Olimpico, la vide per la prima volta in un ristorante del Gianicolo e si innamorò all’istante. “Pensavo che non mi sarei mai sposato, ma appena l’ho vista è stata la prima cosa a cui ho pensato e a quanto sarebbero stati belli i nostri figli”, ha raccontato l’allenatore a Verissimo. Si sono sposati (con rito ortodosso) nel 2005 e hanno cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. Le figlie maggiori (Viktorija e Virginia) hanno partecipato all’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi.

Mia moglie mi è stata molto vicina quando nel 2019 ho scoperto di avere la leucemia. Ogni notte dormiva su una sedia per starmi vicino. Volevamo mostrare positività l’uno per l’altra, a costo di far finta di niente”, ha rivelato durante la stessa intervista.

Non lascerò che la mia malattia mi controlli, la combatterò e la sconfiggerò.

L’affermazione

Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Era un marito, un padre, un figlio e un fratello straordinari e un uomo davvero notevole. Ha lottato con coraggio contro la sua malattia e siamo per sempre grati ai medici e agli infermieri che si sono presi cura di lui con tanto amore e rispetto. Sinisa sarà sempre nei nostri cuori.