Chi è Artem ossia Pino O Pazz in Mare fuori 3

Approfondiamo la conoscenza di Artem, l’attore napoletano di origine ucraina che interpreta il ruolo di Pino ‘O Pazz a Mare Fuori 3. Può davvero lasciare definitivamente la fiction Rai?

Pino e Kubra diventeranno sempre più vicini in Mare Fuori 3, non avendo mai provato un amore del genere prima d’ora visto il loro passato travagliato. Artem interpreta “O Pazz”, un personaggio non affiliato ad alcuna organizzazione criminale e quindi imprevedibile. Pino, figlio di una madre single e senza fratelli, ha una grande rabbia interiorizzata e difficoltà a seguire le regole. Il rapporto con Filippo e Carmine gli dà un senso di speranza e non si sente più solo. Questa ritrovata pace gli permette di donarsi completamente a Kubra, trovando conforto in un amore intenso e tenero. Kubra, interpretato da Kyshan Wilson, riesce a fidarsi di qualcuno per la prima volta, scoprendo la libertà che ne deriva.

Carriera di Artem

Artem Tkachuk, attore ucraino-napoletano di 22 anni, ha vissuto un’ascesa fulminante nella sua carriera, soprattutto grazie al ruolo di Pino ‘O Pazz in Mare Fuori. Il suo percorso è iniziato per caso, quando è stato scoperto in un bar durante un provino per un ruolo minore in Gomorra. Nato in Ucraina nel 2000, è cresciuto ad Afragola, in provincia di Napoli, con l’aspirazione di diventare un pugile. Ha sempre visto Napoli come un teatro a cielo aperto e non ne ha mai giudicato gli aspetti più oscuri, nemmeno quando a 18 anni è stato vittima di un accoltellamento per mano di una gang di minorenni. Nonostante l’aggressione, era determinato a non tirarsi indietro. Fortunatamente, il suo ricovero in ospedale fu breve. La recitazione non era nei suoi programmi, eppure si trovò a partecipare a produzioni importanti come La paranza dei bambini, che alla fine diedero impulso alla sua carriera.

Dopo aver lasciato i suoi recapiti al bar, Artem Tkachuk non ha ricevuto alcuna chiamata per Gomorra, ma un anno dopo il telefono di sua madre ha squillato e gli è stata data l’opportunità di fare un provino per il film tratto dal romanzo di Roberto Saviano, ottenendo alla fine il ruolo di Tyson. Si era presentata un’opportunità, ma Artem sta ancora cercando di capire se questa è la strada giusta per lui. La sua carriera ha continuato a progredire, come dimostra la sua partecipazione al film Nostalgia di Mario Martone con Piefrancesco Favino, candidato italiano agli Oscar 2023. In precedenza, si era ipotizzato che l’attore potesse abbandonare del tutto la recitazione. Infatti, sui social media aveva postato alcuni commenti come: “Non so se continuerò la mia carriera, vedremo”. La domanda principale riguarda il suo futuro nella fiction Rai: Artem Tkachuk lascerà Mare Fuori dopo la terza stagione? I suoi seguaci fanno ipotesi e sperano che le sue parole del 2022 vengano smentite dagli eventi. Infatti, in un video pubblicato mesi fa, aveva dichiarato ad alcuni fan: “Il mio percorso con Mare Fuori è probabilmente finito”. Non resta che aspettare e vedere se alla fine della terza stagione ci sarà un colpo di scena inaspettato per il suo personaggio.