Chi è Aurora Tropea di Uomini e Donne? Età, lavoro, malattia e come sta oggi

La nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda sabato 8 aprile 2023 è stata registrata il giorno precedente. La puntata che doveva andare in onda ieri è stata omessa a causa della festività, ma oggi le operazioni sono tornate alla loro regolare programmazione.

Armando e Aurora Tropea saranno i protagonisti del prossimo dating show, che si preannuncia un acceso confronto. Diamo un’occhiata più da vicino alla partecipante femminile dello show.

Chi è Aurora del programma televisivo italiano Uomini e Donne?

Oggi Armando farà il suo ritorno in studio dopo aver subito il torto delle accuse di Aurora Tropea. Salirà sul palco e presenterà la sua versione dei fatti prima di avere un faccia a faccia con la donna. Maria De Filippi lo inviterà quindi a restare, cosa che Armando accetterà, solo se la conduttrice potrà verificare la veridicità delle sue parole a dimostrazione della sua sincerità.

Passando ad Aurora, non si sa molto di lei a causa del suo carattere riservato. Tuttavia, è nata nel 1970, il 14 marzo, in Toscana. Nonostante i tentativi di scoprire dettagli del suo passato attraverso i social media, è stato rivelato ben poco. In una recente intervista, Aurora ha accennato a un periodo difficile della sua vita, che si ipotizza sia legato alla scomparsa del padre.

Aurora è una professionista ambiziosa, proprietaria di un negozio di tessuti nel centro di Roma, intitolato L’Officina del cuore. Ha sempre avuto una grande passione per la moda e la bellezza ed è riuscita a trasformare il suo sogno in realtà.



La vita personale di Aurora Tropea e il suo coinvolgimento in Uomini e Donne sono stati ampiamente documentati.

Per quanto riguarda la vita privata di Aurora Tropea, le informazioni disponibili sono limitate. L’attrice ha dichiarato che, a causa della scomparsa del padre, si è chiusa in se stessa, il che le ha reso difficile stabilire relazioni con gli uomini.

È riuscita a superare questo ostacolo grazie al suo coinvolgimento nel programma Uomini e Donne, dove ha incontrato numerosi individui. Aspira a trovare un giorno il suo partner ideale.

All’arrivo di Aurora nel programma, Jean Pierre, il cavaliere più importante, si è subito interessato a lei. Questo ha scatenato diversi litigi tra lei e Gemma Galgani, che in precedenza aveva avuto una relazione sentimentale con Jean Pierre. In seguito, Aurora fu legata a Biagio Di Maro e Giordano Martelli.

Aurora ha avuto un contenzioso finanziario con un individuo prima di iniziare una relazione con Germano, Stefano e Giancarlo nel 2020. Aurora sembra esaurita da queste relazioni sfavorevoli, eppure è tornata in trasmissione e ha avuto un difficile litigio con Armando che è ancora in corso. Gianni Sperti si è detto perplesso del suo ritorno.