Chi è Barbara D’Urso? Età, marito, figli, fidanzato, stipendio e biografia

Con un’energia appassionata, Barbara D’Urso festeggia il suo 64° compleanno! Nata Maria Carmela D’Urso a Napoli il 7 maggio 1957, questa conduttrice e attrice televisiva italiana è una star dalla fine degli anni Settanta. Ha lasciato il segno nella TV commerciale, nella RAI e per un breve periodo è stata anche giornalista.

Barbara D’Urso è stata piena di amori passionali nel corso della sua vita, essendo stata fidanzata per due anni con Memo Remigi e avendo avuto flirt con i cantanti Vasco Rossi e Miguel Bosè. Nel 1982 si è fidanzata con il produttore cinematografico Mauro Berardi e i due hanno dato alla luce due figli, Giammauro ed Emanuele. Giammauro è medico chirurgo, mentre Emanuele è fotografo e videomaker. Dopo la fine della relazione con Mauro Berardi nel 1993, Barbara ha ritrovato l’amore nel 2002, quando ha sposato il ballerino Michele Carfora, anche se i due hanno divorziato sei anni dopo.

Da settimane circolano notizie entusiasmanti sulla possibile storia d’amore tra Flavio Briatore e Barbara D’Urso. A scatenare l’entusiasmo è stata una foto che ritrae i due insieme in un hotel di Milano, dove sarebbero arrivati separatamente e avrebbero poi consumato un pasto insieme. Potrebbe essere l’inizio di qualcosa di speciale?

Nel corso di un’intervista, l’imprenditore ha negato con forza qualsiasi relazione sentimentale con Barbara D’Urso, dichiarando con fermezza: “L’unico legame che ho ora è quello forte e indissolubile con mio figlio Nathan Falco!”.

Barbara d’Urso è ora un nonno orgoglioso, e ha fatto in modo di condividere la sua gioia con il mondo durante Pomeriggio 5. Nel finale della stagione 2022, la conduttrice è stata sopraffatta dall’emozione, proclamando: “Il mio cuore appartiene ai miei figli e a un’altra persona…”, prima di interrompersi chiedendo: “Sono stupida?”. Tutti si sono chiesti chi fosse questa misteriosa “altra persona” e ben presto la notizia dell’arrivo del nipote è stata confermata.

Salario

Le persone sono sempre in soggezione per i risultati ottenuti da Barbara e spesso sono curiose di sapere quanto guadagna. Nel 2015, Barbara ha dichiarato con orgoglio che il suo patrimonio netto ammonta a ben 500 mila euro!

Si dice che Barbara D’Urso guadagni ben 8 mila euro a puntata del suo programma Pomeriggio Cinque! Alcuni sostengono addirittura che i suoi guadagni annuali raggiungano l’impressionante cifra di 6 milioni di euro, anche se non è ancora chiara l’esatta suddivisione del suo reddito.

Biografia

Maria Carmela D’Urso, nata a Napoli nel 1957, è la prima di tre figli. Il padre, Rodolfo D’Urso, era di origine lucana, mentre la madre, Vera Pentimalli, era di Reggio Calabria. Tragicamente, perse la madre quando aveva solo 11 anni. Nonostante ciò, riuscì a rimanere vicina ai suoi cinque fratelli. A 19 anni si trasferisce a Milano per inseguire il suo sogno di entrare nel mondo della moda, ma le viene negato a causa della sua altezza. Tuttavia, è riuscita a trovare il successo nell’industria dello spettacolo, debuttando come showgirl nel programma “Goal” di Telemilano 58.

Questa prima incursione nel mondo della televisione funge da trampolino di lancio per l’aspirante conduttrice, spingendola in Rai già l’anno successivo. Nel 1978, presenta con entusiasmo la trasmissione Stryx di Rete 2. Appena un anno dopo, si ritrova al fianco dell’apprezzato Pippo Baudo, alla conduzione di Domenica in su Rete 1, con una sceneggiatura firmata dall’illustre trio Antonio Ricci, Beppe Grillo e Memo Remigi.

Nel 1989 debutta sul grande schermo con Blues metropolitano di Salvatore Piscicelli, cui fa seguito nello stesso anno Vogliamoci troppo bene di Francesco Salvi. Nel 1992 torna sul grande schermo con il film Non chiamarmi Omar, prodotto da Mauro Berardi, un’interpretazione che consolida ulteriormente il suo posto nel mondo del cinema.

Dopo tre anni, torna sul grande schermo come moglie di Renato Pozzetto nel film Mollo tutto, diretto dal talentuoso Josè Maria Sànchez. Nello stesso periodo, partecipa anche al film Romanzo di un giovane povero di Ettore Scola, e per lei è un piacere assoluto prendervi parte.

Alla fine degli anni ’90, Barbara D’Urso ha raggiunto il successo con la sua accattivante interpretazione della dottoressa Giorgia Basile nella miniserie di Canale 5 La dottoressa Giò. Questa serie fu un successo e andò in onda per due stagioni su Canale 5.

Nel 2003 è passata al timone del Grande Fratello, dove è rimasta per le tre edizioni successive. Nel 2004 è stata impegnata in diversi progetti, tra cui la conduzione del reality show, la partecipazione alla serie televisiva Orgoglio e Noi e la partecipazione al film Rocco diretto da Nicolò Bongiorno. Dal 2005 è l’amatissima conduttrice di Mattino Cinque di Canale 5.

Negli anni successivi le viene affidata un’incredibile responsabilità, occupandosi dei programmi Pomeriggio Cinque, Domenica Cinque e Domenica Live, tutti in onda su Mediaset. Nel 2018 le viene data l’opportunità di occuparsi di un nuovissimo programma di prima serata, Live – Lei non è la D’Urso, di cui vengono realizzate tre edizioni. Nel marzo 2022 ha debuttato su Italia 1, presentando il programma di successo La Pupa e il Secchione. È entusiasta di aver ricevuto queste incredibili opportunità e si impegna con passione per il loro successo!