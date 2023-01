La storia d’amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico (39 anni più giovane) è una storia d’amore in cui conta solo l’amore.

Di fronte all’immenso clamore suscitato dal divario d’età tra lui e la sua compagna Romina Pierdomenico, più giovane di lui di 39 anni, Ezio Greggio non si tira indietro. Rifiutandosi di farsi mettere a tacere dagli haters, il conduttore di Facciamo finta che, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, ha dichiarato con fervore: “A tutti gli haters là fuori ho un semplice suggerimento: mandateli a fan***”.

Greggio è sicuro del suo amore e si rifiuta di dare spiegazioni a chiunque: “È comprensibile che qualcuno possa essere turbato da una battuta, da qualcosa o da una storia d’amore non condivisa da altri”, ha continuato, “ma quando si tratta di amore, è una cosa personale e non deve essere condivisa”. Quanto agli haters, è imperturbabile: “Ogni giorno c’è qualcuno che scrive insulti e io rispondo con insulti ancora peggiori. So che è fastidioso, ma mi sto divertendo come un matto! Vorrei che ci fosse un corso universitario su come insultare gli haters!”.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sono una coppia inseparabile da cinque anni! Ezio, che compirà 69 anni ad aprile, ha quasi 40 anni in più della trentenne Romina. Nonostante il divario d’età, il conduttore non se ne è mai spaventato, dichiarando con orgoglio: “Non è un problema. Mi sento 35enne, quindi siamo praticamente coetanei!”.