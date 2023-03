Chi è Bice Biagi figlia di Enzo Biagi? Età, causa morte, padre, marito e figli

Bice Biagi, figlia del rinomato Enzo Biagi, giornalista e scrittrice, è scomparsa oggi, giovedì 16 marzo 2023, all’età di 75 anni. L’annuncio è stato dato dall’associazione Articolo 21, nella quale Bice Biagi ricopriva il ruolo di garante.

“Decisa e determinata, ironica e sincera, Bice è stata sempre al fianco del padre nella lotta contro l’editto bulgaro di Berlusconi, che colpì lui, Luttazzi e Santoro il 18 aprile 2002, quando lavorava presso la Rai. Articolo 21 ricorda il suo impegno costante nella difesa dei diritti delle donne e la Costituzione come suo punto di riferimento. Durante i primi movimenti studenteschi, era iscritta alla Facoltà di Lettere presso l’Università Statale di Milano, dove si impegnava attivamente nella difesa delle libertà”.

“Da mio padre ho imparato che il lavoro è fondamentale per garantire la vera libertà di una donna. Su questo principio ho basato la mia carriera giornalistica e la mia vita personale”, affermava riguardo a sé stessa. Dal tragico attentato di Piazza Fontana alla rivoluzione culturale del ’68 e agli anni ’70, Bice Biagi è stata testimone diretta dei profondi cambiamenti nel mondo e nella società, raccontandoli. “Una perdita immensa, un vuoto insostituibile come quello lasciato da Enzo, tra i fondatori di Articolo 21 insieme a Bice”, si legge sul sito dell’associazione.

Nativa di Bologna, Bice Biagi si laureò in Lettere presso l’Università degli Studi di Milano. È stata direttrice di Insieme, Intimità e Novella 2000 e vicedirettrice di Oggi. Ha lavorato anche in televisione al fianco del padre Enzo nel 2007, nella redazione del programma RT Rotocalco Televisivo. Nel 2008 ha pubblicato un libro dedicato al padre, In viaggio con mio padre, edito da Rizzoli, e insieme alla sorella Carla presiedeva il comitato promotore del Premio Enzo Biagi.