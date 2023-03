Chi è Brando De Sica figlio Christian De Sica? Età, lavoro e figli

Brando De Sica, figlio dei celebri attori Christian De Sica e Silvia Verdone, è già un personaggio noto a tutti. Sembra che abbia seguito le orme del padre, ma qual è la sua professione?

Brando De Sica e suo padre Christian saranno protagonisti del film “Attenti a quei tre”, diretto da Rossella Izzo. La commedia andrà in onda questa sera su Rai Premium, con la presenza nel cast anche di Paolo Conticini. Diamo un’occhiata più da vicino a Brando De Sica, che assomiglia in modo impressionante a suo padre.

Chi è Brando De Sica? La sua somiglianza è inconfondibile.

Brando De Sica è nato in una famiglia di professionisti dello spettacolo: il padre era uno storico attore di cinema e teatro, mentre la madre, Silvia Verdone, era figlia del noto critico cinematografico Mario Verdone e sorella del celebre regista e attore Carlo Verdone. Brando aveva chiaramente il potenziale per diventare un abile regista e attore, cosa che dimostrò attraverso i suoi numerosi progetti. Il suo primo film è Anni ’90 parte II, in cui recita accanto a Christian De Sica e Massimo Boldi. Ha partecipato anche a film e serie televisive come A spasso nel tempo e il suo sequel A spasso nel tempo- l’avventura continua, entrambi diretti da Carlo Vanzina. Al di là del suo lavoro nel mondo dello spettacolo, cos’altro fa Brando?

Ha diretto anche alcuni video musicali e quest’anno ha partecipato alla produzione di un film noir basato sul Mostro di Firenze. Non si sa molto della sua vita privata, ma qualche anno fa è stato avvistato con una compagna al Teatro Eliseo di Roma. Resta da vedere quali altre notizie potranno emergere in futuro.