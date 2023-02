Chi è Bruno Corazza? Corista di Sanremo che ha conquistato il web

I Black Eyed Peas hanno illuminato l’Ariston con le loro canzoni più iconiche, ma è stato Bruno, il corista del Festival, a infiammare internet. Amadeus lo ha invitato sul palco per fare una domanda alla band americana, e lui ha spiazzato tutti con il suo inglese e la sua presenza scenica impressionanti – era chiaramente un grande fan dei Black Eyed Peas!

I cantanti americani sono rimasti molto colpiti dal loro compagno Bruno, citandolo più volte anche nella loro ultima hit “Simply the Best”. I social media sono stati in subbuglio per lui, con tweet come “Stasera è nata una stella, Bruno ti amo!”; “Che bella voce Bruno!”; “Bruno conduttore 2024, ci credo” che hanno inondato la piattaforma. È chiaro che Bruno ha lasciato un’impronta indelebile!

Chi è Bruno Corazza

Bruno Corazza è un cantante e corista quarantenne di grande esperienza che ha fatto numerose apparizioni in programmi Rai, da “Ballando con le stelle” a “Il cantante in maschera”. È la seconda volta che partecipa al Festival di Sanremo, avendo fatto parte del coro l’anno scorso. Tuttavia, l’esperienza di quest’anno sarà sicuramente un’esperienza che non dimenticherà presto.