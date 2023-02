Chi è Bruno Vespa? Età, moglie, figli, biografia

Bruno Vespa è un noto giornalista, conduttore televisivo e autore italiano. È ideatore e conduttore del popolare programma televisivo Porta a Porta, in onda su Rai 1 dal 1996. Bruno Vespa è anche conduttore radiofonico e scrittore.

Bruno Vespa età, moglie, figli

Bruno Vespa ha 78 anni. È sposato dal 1975 con il magistrato Augusta Iannini, ex capo dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ed ex membro del Garante della Privacy. Hanno due figli: Federico, ex giornalista di RTL 102.5, e Alessandro, avvocato d’affari.

Augusta Iannini è nata a L’Aquila il 20 gennaio 1950 ed è sposata con Bruno Vespa dal 1975. Si è laureata in giurisprudenza all’Università “La Sapienza” con una tesi sui “limiti penali al diritto di cronaca giudiziaria”. Tra il 1980 e il 1983 è stata magistrato di sorveglianza sulle carceri, poi giudice istruttore presso il Tribunale di Roma. Nel 2012 la moglie di Vespa è diventata vicepresidente dell’Autorità Garante. Augusta Iannini ha ricevuto anche diversi riconoscimenti, tra cui quello di Cavaliere dell’Ordine della Legion d’Onore (nel 2009).

Biografia

Bruno Vespa ha iniziato la sua carriera giornalistica nel 1960 ed è stato assunto dalla RAI nel 1969. È stato conduttore, inviato speciale e, dal 1989 al 1992, direttore del Tg1. Dal 1996 è ideatore e conduttore su Raiuno di Porta a Porta, programma di informazione e dibattito politico. Opinionista di diversi quotidiani e periodici, ha scritto numerosi libri d’inchiesta.

Non ancora maggiorenne, inizia a scrivere di sport per il quotidiano Il Tempo. A 18 anni entra in RAI come radiocronista e vince un concorso nazionale per radiocronisti, rimanendovi a tempo indeterminato. La sua ascesa ai vertici del Tg1 inizia nel 1976 come inviato, raggiungendo il punto più alto dal 1990 al 1993 con l’incarico di direttore del telegiornale. Ha portato nelle case degli italiani i grandi eventi di cronaca nazionale, dalla strage di Piazza Fontana al ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. Nel 1996 è passato al talk show con la conduzione di Porta a Porta. Premiato tre volte a “Saint Vincent” per la sua carriera televisiva, è autore di saggi di successo, come “Il cavaliere e il professore” (Premio Bancarella), “Il cambiamento”, “Il duello”, “La svolta” e “La sfida”.