Chi è Carlo III? Età, nome vero, figli, mogli, dove vive e quanto guadagna

L’8 settembre 2022, all’età di 73 anni, il Principe Carlo d’Inghilterra succederà alla madre Elisabetta come Re. Dopo essersi preparato per la corona per tutta la vita, sarà incoronato ufficialmente il 6 maggio. È la persona più anziana a salire sul trono britannico e assumerà il nome di Carlo III. Ulteriori informazioni su Re Carlo saranno rivelate a tempo debito.

Qual è la biografia di Carlo d’Inghilterra?

Il principe Carlo Filippo Arturo Giorgio è nato il 14 novembre 1948 da Elisabetta e dal principe Filippo a Londra. Si trattava di una novità per la casa reale, in quanto Carlo frequentava il college in Scozia a Gordonstoun, anziché essere educato a palazzo. Dopo il diploma, si iscrisse all’Università di Cambridge e si laureò in Storia.

All’età di 20 anni, il Principe Carlo è stato nominato Principe di Galles nel 1969 al Castello di Caernarfon, in Galles. In seguito all’ascesa al trono di Carlo, suo figlio William e la moglie diventeranno Principe e Principessa di Galles. Carlo è un convinto sostenitore di cause caritatevoli e sociali, essendo stato nominato presidente di oltre 400 università e organizzazioni. Inoltre, è molto impegnato nella conservazione dell’ambiente.

Carlo gestisce un’azienda agricola biologica su larga scala, i cui prodotti sono venduti da numerosi rivenditori britannici. Ciò che forse molti non sanno è che Carlo è sempre stato un convinto sostenitore dei giovani, tanto da creare l’associazione Prince’s Trust. Nato in un periodo di grandi turbolenze, è stato una forza trainante nell’aiutare la gioventù britannica.

La vita personale di Re Carlo è di grande interesse per molti.

Carlo III e Diana Spencer si incontrarono per la prima volta nel 1977, quando Carlo aveva 29 anni e Diana 16. Carlo e Diana iniziarono a frequentarsi ufficialmente nell’estate del 1980, nonostante la disapprovazione di molti per la loro relazione. Nel febbraio 1981, Carlo chiese a Diana di sposarlo e la coppia si sposò nel luglio dello stesso anno.

Dalla loro unione nacquero due figli, William Arthur Philip Louis (nato il 21 giugno 1982) e Henry Charles Albert David (nato il 15 settembre 1984). Dopo soli cinque anni di matrimonio, cominciarono a sorgere problemi dovuti alla differenza di età tra i due e all’atteggiamento di Charles nei confronti della moglie. Divenne sempre più chiaro che Carlo aveva una relazione con una donna per la quale nutriva da tempo un certo affetto, Camilla Parker Bowles. Le voci di relazioni extraconiugali da parte di entrambi i coniugi non cessarono.

Nel dicembre 1992 fu annunciata la separazione ufficiale e il divorzio fu finalizzato nell’agosto 1996. Il 31 agosto 1997, Lady Diana morì in un tragico incidente d’auto mentre si trovava a Parigi; l’ex marito Carlo e la sorella di lui, Lady Sarah, riportarono la salma nel Regno Unito. Dopo la morte della prima moglie, Carlo ricevette la benedizione e l’approvazione della Regina Elisabetta, sua madre, e sposò Camilla con una cerimonia civile otto anni dopo. I due non ebbero figli.