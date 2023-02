Chi è Carlo Mezzano marito di Minnie Minoprio? Età, biografia e figli

Carlo Mezzano è noto soprattutto per essere il marito di Minnie Minoprio, ma è anche musicista e imprenditore. Ecco cosa c’è da sapere su di lui! È un musicista di talento e ha un’attività commerciale di successo. È un ottimo marito e padre.

Carlo Mezzano è l’amore della cantante icona degli anni ’80 Minnie Minoprio, e nel corso degli anni ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo e di tenersi lontano dai riflettori. Alcune informazioni, tuttavia, sono riuscite a trapelare: vediamo tutto quello che abbiamo scoperto sulla sua biografia, carriera e vita privata!

Carlo Mezzano: biografia e carriera

Gli studi accademici di Carlo Mezzano sono sconosciuti, così come la sua data di nascita esatta. È un musicista di professione, ma non si sa quale strumento preferisca suonare o se sia coinvolto nella produzione o nella scrittura per altri cantanti.

Mezzano è un musicista e un imprenditore di successo. Nel 1987, insieme alla moglie, ha aperto il Cotton Club, un popolare locale musicale di Roma. Successivamente, hanno ampliato la loro attività con l’apertura del Birdland Hotel, un Bed & Breakfast situato a Castelnuovo di Porto, vicino a Roma.

La vita privata di Carlo Mezzano, il luogo in cui vive e il suo patrimonio sono tutti affari suoi.

Mezzano è un uomo riservato e discreto e della sua vita privata si conoscono pochissimi dettagli. È sposato con Minnie Minoprio, con la quale vive a Roma. I due si sono sposati nel 1984, suggellando una storia d’amore destinata a durare. Nello stesso anno, la casa di Mezzano è stata svaligiata da Giuliano Ammanniti, figlio di Minnie Minoprio dal precedente matrimonio con Giorgio Ammanniti.

Il giovane, di soli 19 anni, fu arrestato “con l’accusa di furto aggravato plurimo e detenzione e porto illegale di armi” dopo aver rubato “due pistole, pellicce e un tappeto dalla casa di Carlo Mezzano”, secondo un articolo pubblicato all’epoca da La Repubblica.

Non si sa a quanto ammonti il suo patrimonio, nonostante una lunga carriera di successo come imprenditore.

Minnie Minoprio è la fidanzata di Carlo Mezzano.

Minnie Minoprio è nata il 4 luglio 1942 a Ware, in Inghilterra, sotto il segno del Cancro. A soli 15 anni debutta nella commedia Cenerentola, dimostrando grande predisposizione per il mondo dello spettacolo e della musica. Il suo talento viene scoperto ed esplode in Italia da Walter Chiari e Lelio Luttazzi, dove diventa una vera e propria icona della musica jazz degli anni Settanta-Novanta.

È stata sposata due volte, prima con Giorgio Ammaniti dal 1973-1973, da cui ha avuto il figlio Giuliano, e poi con Carlo Mezzano.

Carlo Mezzano: alcune curiosità

Mezzano e Minnie Minoprio hanno vissuto insieme per 11 anni prima di sposarsi. Non ha un profilo sui social media per mantenere la riservatezza.

Minnie e lui hanno iniziato a registrare dischi e spettacoli leggeri negli studi di registrazione di lui nel 1976.