Chi è Carolina Crescentini? Età, marito e figli

Carolina Crescentini è una delle attrici italiane più amate, nota per la sua versatilità e le sue eccellenti interpretazioni. Recentemente, il pubblico ha avuto la possibilità di vederla in “La ragazza che non cantava”, nel ruolo di Viviana, la madre di Nada. Viviana è un personaggio particolarmente problematico: è depressa e non riesce a prendersi cura della sua famiglia, che ne risente.

L’attrice è reduce anche da un altro successo targato Rai, “Mare fuori”, che dovrebbe tornare nei prossimi mesi con una seconda stagione. Qui ha interpretato il ruolo di Paola, la direttrice del carcere minorile in cui sono ambientate le vicende, alle prese con la gestione di ragazzi dal carattere difficile. In questa occasione ha avuto modo di lavorare al fianco del marito, il cantautore Francesco Motta, che ha curato le musiche della serie.

Carolina Crescentini ha sempre avuto la passione per la recitazione e ha lavorato duramente per trasformarla in una carriera. Si è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia all’età di 26 anni, dove ha avuto l’opportunità di perfezionare il suo mestiere. Da allora ha interpretato ruoli in cinema, teatro e TV.

Uno dei suoi ruoli più apprezzati è stato quello della fiction Mediaset “Carabinieri”, dove ha interpretato Carla Vichi, figlia del boss e innamorata del capitano Andrea Ferri (Ettore Bassi). Successivamente ha fatto parte del cast di “Provaci ancora Prof”, accanto a Veronica Pivetti e Paolo Conticini, e di “Boris”, “Boris 2” e “Boris 3” (è già stata annunciata una quarta stagione).

Impossibile non ricordarla per “Notte prima degli esami – Oggi”, diretto da Fausto Brizzi, dove interpretava il ruolo di Azzurra, la delfina distruttrice.

Tra i film che l’hanno resa popolare ci sono “Un cane per 2”, diretto da Giulio Base (2011) e il ciclo “Mai per amore”, che mirava a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza contro le donne.

Nel corso degli anni sono stati assegnati numerosi premi. Nel 2009, il premio Giuseppe De Santis è stato assegnato alla migliore attrice emergente.

Carolina: il matrimonio con Motta

Dal 2019 l’attrice è sposata con il cantautore Francesco Motta, ma al momento la coppia non ha figli. La cerimonia civile si è svolta in un campo di ulivi, con entrambi gli sposi vestiti di bianco. I due, legati dal 2017, hanno sempre fatto il possibile per proteggere la loro vita privata, quindi anche la notizia del matrimonio è arrivata senza clamore.

Recentemente Carolina si è espressa su una delle domande più sgradevoli che, a suo dire, vengono spesso rivolte a una donna: quanto sia pericoloso chiedere a una donna quando sta per avere un bambino. Carolina ha detto a Francesca Fialdini, conduttrice di “A ruota libera da noi”, che non si sa cosa succede a una persona quando le viene posta questa domanda. Se ci riesce o meno, se lo vuole, se è con il partner giusto. La superficialità con cui ti bombardano ha in realtà a che fare con l’inglobamento sociale, con il voler capire dove andrai a finire.