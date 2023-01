Chi è Carolina Galbignani moglie Frankie Hi-nrg? Età, lavoro e figli

Carolina Galbignani, coniuge di Frankie hi-nrg mc, è sposata con lui.

Frankie Hi-nrg MC, nato Francesco Di Gesù, ha mantenuto la sua vita privata in gran parte. L’unica informazione disponibile è che è sposato con Carolina Galbignani, sua moglie e manager. Non ci sono foto di coppia sugli account social media dell’artista.

Nel novembre 2020, Frankie Hi-nrg è intervenuto sui social media per annunciare la scomparsa della suocera Anna, ricoverata in una Rsa in Lombardia. Nel suo post ha scritto: “Ciao Anna”, seguito da un’emoji con il cuore spezzato. Ha anche twittato: “Non impediteci di visitare i nostri cari, non lasciateli sprofondare nella depressione: non uccideteli”.

Carolina Galbignani piange la scomparsa della madre Anna.

Frankie hi-nrg mc ha raccontato la permanenza della madre di Carolina nella Rsa, affermando che da febbraio era raggiungibile solo attraverso videochiamate, mentre dalla fine di maggio le era consentito di essere vista di persona per un periodo di trenta minuti ogni sette-dieci giorni.

Inoltre, ha descritto Anna seduta davanti a una finestra chiusa, con i membri della famiglia all’esterno, tutti con le maschere. Nel novembre 2020, Anna è deceduta durante una delle serrate. Frankie hi-nrg e sua moglie Carolina Galbignani risiedono a Cremona, anche se non sono disponibili ulteriori informazioni sul loro matrimonio e sulla loro relazione.