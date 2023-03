Chi è Carolyn Smith? Età, dove vive, tumore, stipendio, marito, figli

Carolyn Smith, nota figura televisiva italiana grazie al suo ruolo di giudice in Ballando con le Stelle, è sicuramente un personaggio interessante. Tra i giudici del programma, è molto apprezzata per il suo talento e la sua determinazione. Anche chi non segue il programma conosce la sua storia di lotta contro il cancro al seno.

Carolyn Smith, tutto quello che c’è da sapere

In una recente puntata di Ballando, Carolyn e Rosanna Banfi hanno emozionato il pubblico con una performance dedicata a chi combatte o ha combattuto il cancro. Carolyn non ha potuto trattenere le lacrime, condividendo un tenero abbraccio con Rosanna.

Questo momento ha toccato molti, soprattutto chi conosce la storia di Carolyn. Il cancro è stato un duro colpo per lei, che ha sempre avuto una vita piena di impegni e passione per la danza. Ha iniziato a ballare all’età di cinque anni e ha praticato anche altri sport come l’atletica leggera. Il cancro ha messo alla prova la sua forza di volontà.

Prima di diventare coreografa e insegnante di danza, Carolyn si esibiva in numerosi teatri. Un infortunio ha però interrotto la sua carriera. Fortunatamente, ha potuto contare sul sostegno del marito, con cui ha un legame molto stretto.

Carolyn Smith, l’amore per i cani e il marito più forte di ogni ostacolo

Grazie al sostego del marito, nel 2012 Carolyn ha fondato la sua scuola di danza, la Carolyn Smith Dance Academy. La coppia vive vicino a Padova, a Vigonza, e non ha figli, ma tre adorabili cani, Mike, Sir Scotty e Lady BB. Inoltre, Carolyn ha una passione per i tatuaggi, con ben nove disegni sparsi sul corpo (tra cui una rosa sui glutei).

Di recente, Carolyn è stata al centro dell’attenzione per aver partecipato a una puntata di Ballando con le Stelle senza parrucca, mostrando senza timore la testa rasata a causa delle terapie chemioterapiche. A fronte delle critiche ricevute online, ha risposto con fermezza, affermando di non vergognarsi affatto della sua testa rasata e sostenendo che molte donne, come lei, scelgono di non indossare turbanti o parrucche ogni giorno. “È una scelta! Tutte valide e rispettose”, ha dichiarato con saggezza. “Nessuno deve condannare chi sceglie di mostrare tutto, famosi o non famosi! Tante donne hanno paura di mostrarsi per colpa di queste persone che hanno la mente chiusa!”. Questo, si spera, abbia messo a tacere tutte le critiche al riguardo.