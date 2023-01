Chi è Catena Fiorello sorella di Rosario e Beppe Fiorello? Età, lavoro, marito e figli

Catena Fiorello è la sorella di Rosario e Beppe Fiorello. Il suo nome ha un’origine interessante, e noi esploreremo la sua biografia e la sua vita personale.

Catena Fiorello è la terza di quattro fratelli, preceduta da Rosario e Anna e seguita da Beppe, il più giovane della famiglia. Con le sue origini siciliane e una personalità spumeggiante, Catena ha avuto una carriera di successo con molte sfaccettature interessanti. Scopriamo chi è e cosa fa nella vita quotidiana!

Qual è l’identità dell’individuo in questione e dove risiede Catena Fiorello?

Catena Fiorello è nata a Catania il 10 agosto 1966, sotto il segno del Leone, come terzogenita di Rosario Fiorello e Anna, precedendo il fratello minore Beppe Fiorello. Secondo quanto riportato da gpmagazine.it, attualmente risiede a Roma.

Catena Fiorello è un’artista poliedrica proveniente da una famiglia di creativi, ad eccezione della sorella. La sua vasta esperienza nel mondo dello spettacolo include il suo lavoro al Festivalbar dal 1997 al 1998, Buona Domenica e Nati senza camicia che ha condotto nel 2005. È stata autrice e conduttrice di Blog – Reazione a catena e de L’isola del Gusto.

Vita privata di Catena Fiorello

Nel 2011 Catena Fiorello ha iniziato una relazione con l’avvocato Paolo Spalluto, di origine pugliese, conosciuto grazie a conoscenze comuni. Nel 2019, la sorella di Fiorello ha rivelato a Vanity Fair che il suo ex compagno, di nome Attilio, è morto a causa di una grave malattia e che da allora non ha più versato una lacrima…

Catena Fiorello, personaggio popolare su Instagram, ha espresso la sua posizione sul matrimonio e ha condiviso la sua esperienza con il cancro al seno. Dopo la mammografia iniziale, il radiologo le ha consigliato ulteriori accertamenti che hanno portato alla scoperta e al trattamento del cancro.

Ecco quattro curiosità su Catena Fiorello:

Ha frequentato la scuola superiore ad Augusta, figlia di un padre che lavorava nel settore finanziario.

Maurizio Costanzo ha suggerito a Catena di abbracciare il suo nome unico, come lei stessa ha rivelato a Vanity Fair: “Mi ha detto: “Un nome bello come il tuo non dovrebbe essere abbreviato in qualcosa di così banale come Cati””.

Siamo venuti a sapere che Catena Fiorello gestisce un’agenzia matrimoniale.

Il suo libro del 2013, Dacci oggi il nostro pane quotidiano, racconta la sua vita familiare, mentre il suo romanzo del 2018, Picciridda, vincitore del premio “Elsa Morante Ragazzi”, è stato adattato in un film omonimo da Paolo Licata.