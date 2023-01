Chi è Charlize Theron? Età, marito, compagno, fidanzato, figli e biografia

Con fervore e fuoco, Charlize Theron è nata il 7 agosto 1975 a Benoni, in Sudafrica. Questa appassionata attrice, produttrice cinematografica e modella si è fatta un nome negli Stati Uniti e continua a farlo con il suo incrollabile entusiasmo.

A 47 anni, Charlize Theron ha avuto un bel percorso romantico! Dalla relazione appassionata con il cantautore Stephan Jenkins al fidanzamento di nove anni con l’attore Stuart Townsend, passando per i flirt (mai confermati) con Keanu Reeves, Eric Thal e Ryan Reynolds, Charlize è sempre stata una persona appassionata quando si tratta di amore. Nel 2015 ha avuto una discussa relazione con Sean Penn, seguita da un ritorno di fiamma con Alexander Skarsgård nel 2018. Oggi è felicemente innamorata del modello canadese Gabriel Aubry, 45 anni, ex compagno di Halle Berry.

Nel 2012, dopo aver finalmente ottenuto il privilegio della cittadinanza statunitense, ha scelto di inseguire la sua ambizione di essere madre adottando due bambini, Jackson e August, diventando così una madre single.

Biografia

Charlize ha vissuto un’esperienza inimmaginabilmente difficile nella sua vita: alla tenera età di 15 anni, è stata costretta ad assistere all’autodifesa della madre contro il padre alcolizzato e violento, che alla fine ne ha causato la morte.

Nel 1991, poco dopo la scomparsa dell’amato padre, l’incoraggiamento della madre la spinse a partecipare a un concorso per modelle a Johannesburg organizzato dalla rivista Rooi Rose. Ne uscì vincitrice e le fu concesso l’onore di rappresentare il suo Paese al concorso internazionale New Model Today per giovani modelle a Positano. Per la sua gioia, è stata incoronata vincitrice e le è stato assegnato un contratto di un anno per lavorare come modella a Milano. Si fa conoscere con la sua apparizione nell’iconico spot Martini, intitolato Mogul Italian e girato a Santa Margherita Ligure, che va in onda per la prima volta nel 1993.

Il suo debutto cinematografico avviene nel 1995 con Children of the Corn III: Urban Harvest, diretto da James D.R. Hickox. L’anno successivo recita nella commedia poliziesca Due giorni senza respiro e nel musical di Tom Hanks Music Graffiti. Nel 1997, ha raggiunto la notorietà con un ruolo da protagonista nell’emozionante L’avvocato del diavolo, accanto a Keanu Reeves e Al Pacino. Due anni dopo, è la moglie dell’astronauta Johnny Depp nel film La moglie dell’astronauta, scritto e diretto da Rand Ravich. Nello stesso anno ha ottenuto un altro ruolo da protagonista nel film drammatico Le regole della casa del sidro. Si è fatta un nome con le sue notevoli interpretazioni!

È stata elogiata per il ruolo della serial killer Aileen Wuornos in Monster (2003) ed è entrata nella storia diventando la prima sudafricana ad essere premiata con l’Oscar alla migliore attrice. Ha vinto anche un Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award, il Critics’ Choice Awards, l’Orso d’argento al Festival di Berlino e numerosi altri premi. Le sue interpretazioni in North Country – La storia di Josey (2005) e Bombshell – La voce dello scandalo (2019) sono state così notevoli da farle ottenere altre due nomination agli Oscar come miglior attrice protagonista.