Sapete chi è Chiara Canzian? Età, marito e figli, vita privata, padre e carriera

Chiara Canzian, una figura nota nel mondo della musica e della cucina, è figlia del celebre bassista dei Pooh, Red Canzian, e della cantante Delia Gualtiero. Scopri tutto ciò che c’è da sapere su questa artista poliedrica.

Chiara Canzian: Età, Marito, e Figli

Chiara Canzian è nata il 13 dicembre 1989 a Vittorio Veneto. Nel 2019, ha unito le sue vite con quella di Sandro Cisolla, musicista, autore ed ex chitarrista della band Airway. Prima del matrimonio, hanno convissuto insieme e il fatidico momento della proposta è arrivato durante un romantico viaggio a Parigi nel 2017. Hanno poi celebrato il loro amore con una cerimonia civile il 22 giugno 2019 a Montello, tra le suggestive colline trevigiane.

Prima del matrimonio, Chiara e Sandro hanno collaborato alla stesura di un libro intitolato “Radici”, un romanzo che mescola la narrativa con le ricette culinarie. Questo progetto ha dimostrato la loro affinità non solo nella vita personale ma anche nel lavoro artistico. Nel 2021, Sandro Cisolla ha intrapreso una nuova fase nella sua carriera da solista con il progetto “Turchese”, coinvolgendo anche la moglie Chiara Canzian nella sua musica.





La coppia mantiene un profilo discreto, ma sui social network condivide con affetto i momenti importanti della loro vita insieme, come il loro anniversario.

La Carriera Musicale di Chiara Canzian

Chiara è cresciuta in un ambiente ricco di musica e ha debuttato come cantautrice nel 2009 con l’uscita del suo primo album intitolato “Prova a dire il mio nome”, anticipato dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone omonima. Nel 2011, ha pubblicato il suo secondo album dal titolo “Il mio sangue”. La sua carriera musicale è caratterizzata da un talento innato e da una passione per la musica che ha ereditato dalla sua famiglia.

Coinvolgimento Umanitario

Oltre alla sua carriera musicale, Chiara Canzian ha dimostrato di avere un grande cuore. Ha contribuito attivamente alla realizzazione del concerto benefico “Amiche per l’Abruzzo”, un evento di soccorso organizzato per aiutare la popolazione colpita dal terremoto in Abruzzo.

In sintesi, Chiara Canzian è molto più di una semplice cantautrice. È una donna talentuosa che ha condiviso la sua passione per la musica e la cucina con il mondo, e che continua a farlo mantenendo un equilibrio tra la sua carriera artistica e la sua vita familiare con il marito Sandro Cisolla. La sua dedizione all’arte e all’umanità la rende una figura ammirabile sotto molti aspetti.

Chiara Canzian è una cantautrice e food blogger famosa. Scopri la sua età, il marito, i figli e la sua carriera artistica. Conosciuta per la sua partecipazione al Festival di Sanremo e il suo coinvolgimento umanitario.