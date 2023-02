Chi è Claudia Dionigi? Età, fidanzato, figlia e Uomini e Donne

Claudia Dionigi è una influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne di 30 anni, nata il 24 ottobre 1990 a Roma.

Claudia Dionigi età, fidanzato, figlia

Claudia, 32 anni, ha trovato l’amore nel dating show condotto da Maria De Filippi con il tronista Lorenzo Riccardi che l’ha scelta. La loro relazione è iniziata poco dopo la conclusione del trono romano e dura tuttora.

Dopo l’arrivo della figlia Maria Vittoria, detta Mavi, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno deciso di sposarsi. La proposta di matrimonio di Riccardi arrivò poco dopo la nascita, alla vigilia di Natale.

Claudia ha rivelato che l’occasione gioiosa si presenterà nel 2024, quando Maria Vittoria avrà un’età più matura.

Biografia

Claudia aveva frequentato l’Istituto Dante Alighieri di Roma per studiare al Liceo Classico, ma alla fine ha deciso di sospendere gli studi per dedicarsi all’attività di famiglia. Si tratta di un noto vivaio di Latina, di cui Claudia si occupa con passione, oltre ad avere una passione per la natura e la cura del paesaggio. Nella trasmissione Uomini e Donne, Claudia ha partecipato come concorrente e si è distinta per la sua audacia, che l’ha portata a conquistare il cuore di Lorenzo rispetto a Giulia Cavaglia, allora fidanzata di Francesco Sole. Dopo la partecipazione al programma, Claudia ha intrapreso la carriera di influencer grazie al suo elevato numero di follower.