Chi è Claudio Rego marito di Donatella Rettore, perché non hanno avuto figli

Una Storia d’Amore che Dura da Oltre 40 Anni

Donatella Rettore, la celebre cantante italiana, è stata legata a Claudio Rego, un musicista e compositore di alcuni dei suoi brani più famosi, per oltre 40 anni. Il loro incontro risale al lontano 1977, ma hanno deciso di convolare a nozze solo nel 2005. Tuttavia, una cosa che molti si sono chiesti è perché questa coppia non abbia mai avuto figli.

Un’Intesa Artistica e Sentimentale

Donatella Rettore è nota per le sue esibizioni di successo che hanno fatto ballare e cantare intere generazioni, con brani iconici come “Kobra” e “Splendido Splendente,” quest’ultimo festeggiato recentemente per i suoi 40 anni. Oltre ad essere la sua compagna di vita, Claudio Rego è anche un musicista e un autore di successi, tra cui alcune delle canzoni più celebri di Donatella Rettore. La loro unione non è solamente sentimentale ma anche artistica, grazie alla passione condivisa per la musica.

Un Amore Duraturo

Nonostante siano insieme da oltre quattro decenni, Donatella Rettore e Claudio Rego hanno scelto di sposarsi solo nel 2005. Il loro primo incontro è avvenuto in una sala di registrazione nel 1977, in modo quasi casuale, ma il destino li ha riuniti qualche mese dopo in un festival rock a Taranto. Questo incontro ha segnato l’inizio di una storia d’amore lunga e duratura. Tuttavia, una cosa che ha suscitato curiosità riguarda il fatto che la coppia non ha mai avuto figli.

Una Scelta e un Legame Indissolubile

La decisione di non avere figli è stata una scelta condivisa da Donatella Rettore e Claudio Rego. Hanno affrontato insieme sia i momenti felici che quelli difficili, come l’aborto che Donatella ha subito più di vent’anni fa e che ha segnato profondamente entrambi. Donatella ha condiviso questa esperienza durante una partecipazione a “Domenica In” in occasione del 40° anniversario di “Splendido Splendente”:

“Mio figlio oggi avrebbe 23 anni. Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo l’ho perso. Stiamo insieme da 43 anni. Non ci è riuscito di fare un figlio per il semplice fatto che io sono talassemica e quando abbiamo sviscerato questa cosa abbiamo capito che era meglio non provarci in più.”

Nel corso degli anni, il loro amore si è rafforzato, diventando praticamente indissolubile, permettendo loro di affrontare con forza gli ostacoli che la vita ha loro presentato, come la battaglia contro il tumore al seno che Donatella Rettore ha dovuto combattere.