Chi sono Federica Laviosa e Margherita, ex moglie e la figlia di Piero Chiambretti

Piero Chiambretti e Ingrid Muccitelli

L’affascinante mondo sentimentale di Piero Chiambretti è rimasto spesso lontano dai riflettori. Tuttavia, una parte di questa storia è diventata pubblica quando la sua relazione di sette anni con Ingrid Muccitelli è giunta al termine definitivo nel 2009. L’annuncio ufficiale di questa separazione è stato rilasciato il 18 aprile dello stesso anno, lasciando i fan e i sostenitori della coppia sorpresi.

Federica Laviosa: L’Ex Moglie di Chiambretti

Subito dopo la fine della storia con Ingrid Muccitelli, Piero Chiambretti ha intrapreso una nuova relazione con Federica Laviosa, che in seguito è diventata sua moglie. Anche se il loro matrimonio è naufragato, hanno condiviso un legame speciale che ha portato alla nascita di Margherita, la loro figlia, venuta al mondo il 26 maggio 2011.

In una delle rare interviste in cui ha parlato della sua vita familiare, Chiambretti ha rivelato: “Purtroppo, riesco a essere solo dolce. Con Margherita non ho mai alzato la voce. So che i ‘no’ sono indispensabili, ma ogni volta mi spiace toglierle un sorriso.” Ha anche aggiunto: “Mi ha insegnato che si può essere un buon padre pur non avendone avuto uno.”

Tuttavia, la storia tra Piero Chiambretti e Federica Laviosa è stata segnata da una battaglia legale per l’affidamento di Margherita e le spese di mantenimento. Alla fine, è stato stabilito che la madre avrebbe avuto l’affido e si sarebbe trasferita a Torino, vicino alla residenza di Chiambretti. L’accordo prevedeva anche il pagamento dell’affitto, delle spese condominiali e delle utenze da parte di Chiambretti, insieme al contributo per l’iscrizione di Margherita a una scuola privata e un assegno mensile per le spese ordinarie.

Una Vita in Trasformazione

Dopo una separazione lunga e complessa, Piero Chiambretti e l’ex moglie Federica Laviosa hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di affido e visite della figlia Margherita. Questo accordo ha stabilito il diritto di Chiambretti a vedere la figlia due fine settimana al mese, in alternanza durante le festività e per quindici giorni durante l’estate.

Mentre la vita sentimentale di Chiambretti ha avuto le sue sfide, la sua carriera è fiorita. Con una statura di 1,63 metri, è un comico e conduttore di grande talento. Nato ad Aosta e cresciuto a Torino, ha iniziato la sua carriera come disc-jockey e ha successivamente fatto il suo ingresso in televisione. La sua personalità fiammeggiante e la sua professionalità hanno reso Chiambretti una figura eclettica e apprezzata nel mondo dello spettacolo.

Ultimo aggiornamento: La vita di Federica Laviosa è stata oggetto di attenzione mediatica l’anno scorso, a causa di una presunta relazione con Alessio Lo Passo, ex tronista di “Uomini e Donne”. Tuttavia, queste voci sono state smentite da Lo Passo, che ha affermato che tra loro c’era solo un’amicizia e che era concentrato sul lavoro.

La vita di Piero Chiambretti è un viaggio in evoluzione, con alti e bassi, ma con una carriera che continua a brillare nel mondo dello spettacolo italiano.