Chi è compagno misterioso di Mietta?

Mietta, cantante e scrittrice tarantina di 51 anni, ha ottenuto molti successi: ha vinto la 39ª edizione del Festival di Sanremo e ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle. La sua partecipazione a quest’ultima ha fatto discutere, in quanto non si è vaccinata prima di gareggiare.

Vita privata ed ex compagni

In passato Mietta ha avuto una relazione con Brando Giorni, ma alla fine i due si sono separati. Negli anni ’90 ha avuto una relazione sentimentale con Davide Tagliapietra, dal quale ha avuto un figlio, Francesco Ian, nato il 23 settembre 2010. Il padre di Davide, Aldo, era un’ex voce de Le Orme e i due condividevano una forte passione per il canto. Purtroppo alla fine i due si sono separati e hanno preso strade diverse.

Chi è il nuovo compagno che Mietta frequenta?

Dopo la separazione da Davide Tagliapietra, Mietta sembra avere un nuovo compagno, non rivelato. Al programma televisivo Oggi è un altro giorno, ha rilasciato alcune dichiarazioni suggestive: “Attualmente ho una relazione con un uomo che mi piace molto e vediamo cosa succede. Le storie sono belle quando sono all’inizio, per il potenziale che hanno”. Alla domanda se fosse di Milano, la cantante ha smentito, lasciando intendere che il suo nuovo amore non proviene dal mondo dello spettacolo. “Non è di Milano e non fa parte del mio mondo, ma abbiamo molti punti in comune”. L’identità di questa persona rimane sconosciuta, e tutti gli indizi fanno pensare che non faccia parte del mondo dello spettacolo.