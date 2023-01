Chi è Corona, la cantante di The Rhythm of the Night

Corona è una famosa cantante italo-brasiliana, nota per il suo contributo alla scena musicale eurodance degli anni Novanta. La sua carriera e la sua vita privata sono argomenti di grande interesse e ci sono molti fatti interessanti su di lei.

Chi è Corona

Olga Maria De Souza, nata il 16 luglio 1968 sotto il segno del Cancro a Rio de Janeiro, in Brasile, ha sempre avuto una passione per la musica. Il suo impressionante talento vocale è stato riconosciuto con il successo del suo singolo di debutto, The Rhythm of the Night.

Il progetto Corona ha pubblicato il brano, che vede la collaborazione dell’acclamata artista Jenny B e della cantante, riscuotendo un grande successo. È stato addirittura il singolo più venduto del 1994 in Italia. Ecco il video che lo accompagna:

Il successo dei Corona ha consolidato il loro posto come figura iconica all’interno del movimento Eurodance, un genere molto diffuso in Europa durante gli anni ’90. Inizialmente, The Rhythm of the Night non ha guadagnato terreno negli Stati Uniti, ma nel 1995 ha ottenuto un notevole successo, raggiungendo l’11° posto della Billboard Hot 100.

Il successo di Corona non si esaurisce con questa hit di culto. Negli anni successivi ha pubblicato successi da classifica come Baby Baby e Try Me Out, che le sono valsi la fama internazionale e numerosi dischi d’oro e di platino. È stata ospite di molti programmi popolari e ha partecipato al Festivalbar nel 1994 e nel 1995. Nel 1996 è stata anche conduttrice insieme ad Amadeus e Alessia Marcuzzi.

L’ascesa di Olga ha subito una battuta d’arresto con l’arrivo del nuovo millennio e nel 2004 ha deciso di provare qualcosa di nuovo, incidendo una canzone bossanova in portoghese. Anche se non è più una celebrità di fama mondiale, continua a esibirsi in tutto il mondo, e l’Italia è una delle sue destinazioni più amate.

Lo sai che.

I Bastille hanno reinterpretato la sua canzone The Rhythm of the Night.

Olga è anche in possesso di un passaporto italiano.

Sono disponibili poche informazioni sulla vita privata di Corona, tra cui se è sposata o meno e se ha figli.

Nel corso degli anni, Olga è stata oggetto di dibattito. È stato affermato che non usa la propria voce nelle sue canzoni, ma lei ha continuamente difeso la sua credibilità dimostrando le sue capacità vocali in diverse occasioni.