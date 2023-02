Chi è Cristiana Ciacci figlia di Little Tony? Età, marito, compagno, figli e malattia

Cristiana Ciacci è nata nel 1972, figlia unica del noto cantante Little Tony (al secolo Antonio Cianci) e di Giuliana Brugnoli.

Cristiana Ciacci età, partner, figli

Cristiana Ciacci è una donna di 50 anni, sposata tre volte e con cinque figli: Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia. Attualmente la Ciacci è fidanzata con Massimiliano Salvi, più comunemente conosciuto come “Max”, che è il padre dei suoi due figli più piccoli, Melania e Mattia.

La malattia

Cristiana era profondamente appassionata di musica, ma la sua battaglia contro l’anoressia le ha impedito di perseguire pienamente i suoi sogni. Il padre non era a conoscenza della sua condizione, come rivelato dalla stessa Cristiana.

Non la considerava una condizione medica. Per lui il danno fisico era l’unico tipo di danno esistente ed era convinto che fossi stata io stessa a causare i problemi. Non riuscivo a spiegarglielo, perché lo amavo molto e lo volevo sempre accanto a me, ma lui era spesso via per lavoro. La mia solitudine è stata un fattore che ha contribuito alla mia anoressia e che alla fine mi ha spinto oltre il limite. Mio padre non era in grado di comprendere la malattia a causa di una barriera culturale e non ha mai afferrato il concetto di malattia dell’anima.

Progetto Famiglia Little Tony

Cristiana Ciacci aveva un rapporto stretto con suo padre, Little Tony, e dopo la sua morte nel 2013 ha deciso di preservare la sua eredità artistica. Per questo ha fondato il progetto Little Tony Family e ha intrapreso una tournée in tutta Italia con due ballerini e il musicista Angelo Petruccetti, che ha collaborato con Little Tony per molti anni.