Chi è Cristiana Ciacci: la figlia di Little Tony, tra la malattia e l'eredità artistica - Controcopertina

Cristiana Ciacci, figlia dell’indimenticabile cantante Little Tony, sarà ospite di Domenica In, il popolare programma televisivo condotto da Mara Venier su Rai 1. La vita di Cristiana non è stata facile nonostante la sua agiata condizione, poiché ha dovuto affrontare gravi disturbi alimentari che le hanno impedito di seguire le orme musicali del padre. Scopriamo di più su chi è Cristiana Ciacci.

Biografia e vita privata

Cristiana Ciacci è nata a Roma nel 1972, quindi ha attualmente 50 anni. È l’unica figlia del celebre cantante sammarinese Little Tony, il cui vero nome era Antonio Ciacci, e dell’ex hostess di volo Giuliana Brugnoli. La madre di Cristiana è scomparsa nel 1993 a causa di un tumore alle ossa, quando lei aveva solo 19 anni, mentre suo padre è deceduto nel 2013 a causa di un tumore.

Cristiana Ciacci si è sposata tre volte e ha avuto un totale di cinque figli: Mirko, Melissa, Martina, Melania e Mattia. Al momento, è fidanzata con Massimiliano Salvi, noto come “Max”, padre di Melania e Mattia. Tuttavia, la privacy è un valore importante per Cristiana, quindi non si conoscono molti altri dettagli sulla sua vita privata.

La lotta contro la malattia

Come suo padre, Cristiana Ciacci ha sempre avuto una grande passione per la musica. Tuttavia, a differenza dell’illustre genitore, non è stata in grado di intraprendere una carriera musicale a causa di gravi complicazioni di salute. Fin dalla giovane età, ha lottato con l’anoressia, una malattia che ha creato tensioni con suo padre. Little Tony non accettava la malattia di sua figlia, e ciò ha causato litigi furiosi e un progressivo allontanamento tra i due. Nel suo libro intitolato “Mio padre Little Tony”, scritto in collaborazione con Teresa Giulietti per Bertoni Editore, Cristiana Ciacci ha descritto questo turbolento rapporto con suo padre.

La band “Little Tony Family”

Dopo la morte di Little Tony nel 2013, Cristiana Ciacci ha deciso di preservare e onorare l’eredità artistica di suo padre. È nato così il progetto “Little Tony Family”, una band musicale con cui si esibisce in tutta Italia. La band è composta da Cristiana Ciacci, due ballerine e il musicista Angelo Petruccetti, storico collaboratore di Little Tony.

Lo scontro con Gino Paoli

Nel 2023, Cristiana Ciacci è stata coinvolta in un duro scontro verbale con Gino Paoli. Durante la sua partecipazione al 73° Festival di Sanremo, il cantante ha raccontato un aneddoto poco lusinghiero su Little Tony: “Era venuto a fare il canzoniere e la sua donna gli aveva fatto le corna con un paio di uomini in casa di Tony”. Queste dichiarazioni hanno profondamente indignato la figlia del cantante, che si è subito fatta sentire. Cristiana Ciacci ha commentato: “Parlava di una persona che non c’è più e che non poteva difendersi, e ho trovato tutto questo veramente brutto. I fan di mio padre sono rimasti delusi, così come me. Mi ha ferito profondamente”. Durante un’intervista a Storie Italiane condotta da Eleonora Daniele il 13 febbraio, Cristiana Ciacci ha sottolineato la mancanza di tatto nell’aver scelto di raccontare quell’aneddoto, considerando che Gino Paoli avrebbe potuto condividere molte altre storie su suo padre.

In conclusione, Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, ha dovuto affrontare grandi sfide nella sua vita, compresi gravi disturbi alimentari che le hanno impedito di seguire la carriera musicale. Nonostante le difficoltà, ha deciso di preservare l’eredità artistica di suo padre attraverso il progetto “Little Tony Family”. La sua determinazione e il suo impegno nel mantenere vivo il ricordo di Little Tony sono un omaggio toccante al grande cantante.