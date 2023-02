Chi è Cristina Scuccia? Età, fidanzato, marito, dove vive, Suor

Cristina Scuccia ha 32 anni. Cristina Scuccia è nata il 19 agosto 1988 a Vittoria, in provincia di Ragusa.

Cristina Scuccia età

“Adesso ho 34 anni e non sono più una suora”, ha dichiarato Cristina a Verissimo. Poi ha ripercorso la sua vita dalla vittoria a The Voice in poi. Cristina, che ora vive in Spagna e fa la cameriera, ha spiegato così il suo cambiamento:

Guardo al mio viaggio con un profondo senso di gratitudine. Il cambiamento è un segno di evoluzione, ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze che mettersi in discussione. Credo che con coraggio si debba solo ascoltare il proprio cuore. Suor Cristina non c’è più, ma nel profondo è ancora dentro di me. Se oggi sono quello che sono, è anche grazie a Suor Cristina. Ho avuto un percorso meraviglioso, anche complesso. Ci sono state sicuramente delle difficoltà, ma oggi ho un sorriso ancora più grande di prima. Credo ancora di più nella vita, ancora di più in Dio, perché Dio è vita. La fede non è sparita. Sono stati 15 anni di vita religiosa, i più belli della mia vita. È un’esperienza di vita intensa che mi ha fatto crescere tanto. Quello che è successo non è niente di speciale. Non c’è stato nulla di speciale. È stato un mio cambiamento, una crescita.

Fidanzato

Non ci sono prove che sia attualmente fidanzata o interessata a qualcuno.

Il passato

Suor Cristina apparteneva all’ordine delle Orsoline. È diventata nota a livello internazionale partecipando e vincendo la seconda edizione del talent show The Voice of Italy (nella squadra capitanata dal rapper J-Ax). Il suo video delle Blind Audition, in cui ha cantato No One di Alicia Keys, è stato il quarto video più visto su YouTube a livello mondiale nel 2014.

Benedizione delle Orsoline

Ci dispiace che suor Cristina lasci l’ordine delle Orsoline, ma rispettiamo la sua decisione e le auguriamo ogni bene nel suo nuovo cammino. La sentiremo sempre come nostra sorella e continueremo a sostenerla con il nostro affetto e le nostre preghiere.